Ano começa com 372 oportunidades nas agências do trabalhador do DF

Quem quer iniciar o ano em um novo emprego deve aproveitar as oportunidades oferecidas nas Agências do trabalhador nesta quinta-feira (2/12). São 372 oportunidades de emprego nas agências do Distrito Federal. Os salários variam entre o mínimo – R$ 1.518 – e R$ 2.686,04, com vagas para diferentes perfis profissionais.

Têm oportunidades para a região de Ceilândia Norte, com chances para atendente de lojas (30), padeiro (20) e operador de caixa (20). O maior salário é para o profissional de padaria: remuneração de R$ 2.079 mais benefícios. O cargo de atendente de lojas paga R$ 1.585,50, enquanto para operador de caixa o valor é de R$ 1.515. Não é necessária experiência para concorrer às vagas.

Pessoas com deficiência (PcDs) em busca de emprego podem se inscrever para concorrer a seis vagas no cargo de ajudante de obras. As oportunidades são para Águas Claras e oferecem remuneração de R$ 1.629,62. A única exigência para os interessados é a escolaridade: fundamental completo.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo do Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail gcv@setrab.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF).

