Bebê de 6 meses, criança de 3 anos e a mãe são atropelados em Ceilândia

Uma mãe e duas crianças foram atropeladas na tarde desta segunda-feira (6/11), na QNP 11, em Ceilândia Norte. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros (CBMDF) foram acionadas para prestar os primeiros socorros às vítimas.

Uma das crianças, de 3 anos, sofreu escoriações no braço e na perna esquerdos. Ela foi atendida no local pelas equipes do CBMDF e, após estabilizada, transportada consciente e orientada para o Hospital Regional de Ceilândia (HRC). As outras vítimas, a mãe e um bebê de 6 meses, receberam atendimento do Samu e também foram encaminhadas ao hospital.

O veículo envolvido no acidente, um Fiat Mobi branco, era conduzido por um homem de 41 anos, que não sofreu ferimentos.

O local ficou sob a responsabilidade da Polícia Militar (PMDF), que organizou o trânsito.