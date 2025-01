Lavanderia de apartamento pega fogo e assusta moradores no Sudoeste

Um incêndio em um apartamento localizado no Setor Sudoeste assustou moradores da região na madrugada desta terça-feira (7/1). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), as chamas iniciaram na lavanderia do imóvel e fizeram com que o local ficasse coberto por fumaça. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

O socorro foi acionado por volta de 1h40. No local, os militares verificaram que havia muita fumaça saindo da janela de um apartamento do 2º andar do edifício. Imediatamente, o protocolo para apagar o fogo foi iniciado. A equipe desenvolveu linhas de mangueiras para combater as chamas, o que resultou na rápida extinção do incêndio, evitando a propagação para os outros cômodos do prédio.

Durante as atividades de rescaldo, visando eliminar uma nova propagação do fogo, foram usados ventiladores para dissipar a fumaça mais rapidamente. Ao término da ação, o local foi deixado aos cuidados do proprietário e a perícia foi acionada. Até o momento, não há informações sobre o que pode ter provocado o incêndio.



Veja imagens do combate: