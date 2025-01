Universidade do DF amplia cotas para os cursos de Medicina e Enfermagem

A Universidade do Distrito Federal (UnDF) ampliou o sistema de cotas nos cursos de graduação. A medida foi adotada no dia 2 de dezembro do ano passado após o Conselho Superior da Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS) regulamentar a Lei nº 7.458/2024, de autoria do deputado distrital Ricardo Vale (PT). A nova lei será aplicada nos próximos editais. Medicina e enfermagem serão as primeiras graduações para vagas de estudantes da rede pública. Alunos destes cursos ganham um bônus adicional de 8% na nota final para ingressar na UnDF.



Além dos bônus para jovens da rede pública, a reserva inclui critérios específicos, como cotas para estudantes pretos e pardos e para jovens com renda familiar de até dois salários mínimos. Para Ricardo, a decisão fortalece a educação pública e a saúde da capital federal. "Essa conquista reforça o compromisso com a justiça social e garante que nossos jovens tenham acesso a cursos de excelência como os da Escola Superior de Saúde. Afinal, são essas políticas públicas que possibilitam a mobilidade social. Queremos ver mais filhos de assalariado nas universidades", afirmou o parlamentar.

De acordo com a ESCS, as vagas não preenchidas dentro das cotas serão transferidas para a modalidade de ampla concorrência, garantindo o preenchimento das turmas.