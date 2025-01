Corrida de Reis 2025: inscritos poderão ter desconto na Maratona Brasília

Participantes inscritos na Corrida de Reis 2025 terão um incentivo a mais para correr na Maratona Brasília. Entre os dias 22 e 24 de janeiro, das 10h às 19h, brasilienses que forem ao Pavilhão do Parque da Cidade retirar o kit para o evento que dá início ao calendário de corridas do Distrito Federal, poderão também ganhar desconto na inscrição da maratona de abril.

No local de retirada do material, será montado um stand da Maratona de Brasília, oferecendo aos atletas um cupom de desconto de R$ 25 e isenção da taxa de serviço para quem efetuar a inscrição em qualquer modalidade. O cadastro para participar do evento fica aberto até o dia 15 de abril, por meio do site Ticket Sports.

A inscrição dá direito ao kit atleta, com camiseta, sacochila, número de peito e medalha pós-prova. O evento está marcado para os dias 20 e 21 de abril, a partir das 6h, na Esplanada dos Ministérios, em frente ao Museu Nacional.

Em 2025, a maratona seguirá com a realização das provas de 3km, 5km, 10km, 21km e 42km. Assim como em 2024, os interessados poderão optar por participar também dos chamados Desafios. O primeiro deles, o Desafio BSB 65 Anos, dará ao participante a oportunidade de correr uma meia-maratona, de 21km, no dia 20 de abril, e a maratona completa, 42km, no dia 21.

O segundo, o Desafio JK, será composto por duas meias-maratonas, uma em cada dia de prova. No Desafio, caso ambas as disputas sejam completadas, os atletas receberão uma terceira medalha.

Tradição da capital federal desde 1991, a Maratona Brasília entrou no calendário oficial do Distrito Federal em abril do ano passado, após a sanção do governador Ibaneis Rocha à proposta do deputado Fábio Félix (Psol).

Corrida de Reis

A 52ª edição da Corrida de Reis está programada para ocorrer em duas datas — a Corrida Adulta, em 25 de janeiro, enquanto a Corrida Mirim está marcada para o dia 1º de fevereiro. As inscrições para a prova principal abrem na próxima quarta-feira (15/1), às 19h, com um primeiro lote de 6 mil vagas.

O segundo lote, também de 6 mil participantes, estará disponível no dia 16. A corrida voltada para o público infantil, por sua vez, abrirá as inscrições em 20 de janeiro, com lote único para 3 mil participantes.

A Corrida Adulta contará com percursos de 6 km e 10 km no Eixo Monumental, com largada no Palácio do Buriti e chegada no ginásio Nilson Nelson. A Corrida Mirim será realizada no estacionamento do Parque Ana Lídia, no Parque da Cidade, com percursos de 300 metros a 800 metros para crianças de 5 a 13 anos.

São esperados cerca de 12 mil corredores, entre atletas profissionais e amadores.