Delegado buscou atendimento para o filho ferido por estilhaços

Depois de atirar na mulher e na empregada doméstica no Condomínio Santa Mônica, em São Sebastião, o delegado da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) Mikhail Rocha e Menezes seguiu para o Hospital Brasília, no Lago Sul, buscando atendimento para o filho, que teria sido atingido por estilhaços de arma de fogo nesta quinta-feira (16/1). No pronto-socorro do local, o delegado efetuou um disparo de arma de fogo contra a enfermeira-chefe.

A criança, de 7 anos, irá prestar depoimento na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA). No momento, ela está bem e segue sob os cuidados de familiares.

Segundo informações obtidas pelo Correio, Mikhail chegou à emergência do hospital nervoso e exigindo atendimento imediato. Quando a enfermeira tentou acalmá-lo, foi surpreendida com um disparo à queima-roupa. Além de estar com o filho, o delegado tentou entrar no local acompanhado do animal de estimação da família, um cachorro, e o nervosismo teria sido agravado após ser informado de que não poderia adentrar com o cão.

O caso

A violência começou quando Mikhail atirou contra a mulher e a empregada doméstica. Ambas foram socorridas com vida e encaminhadas ao Hospital de Base, mas o estado de saúde das duas é considerado grave.

O delegado foi preso ainda na manhã desta quinta-feira (16/1), na QI 23 do Lago Sul.

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), ele tentou resistir à prisão e foi conduzido, sob escolta armada, para a Corregedoria, localizada no Complexo da Polícia Civil. A operação contou com o apoio de quatro viaturas da PMDF e outras quatro da PCDF.