Filho da empregada presenciou momento em que a mãe foi baleada por delegado

Aos 14 anos, o filho mais novo da empregada doméstica Oscelina Moura Neves de Oliveira presenciou o momento em que a mãe e a patroa dela, Andréa Rodrigues Machado e Menezes, foram baleadas, na manhã desta quinta-feira (16/1), pelo delegado Mikhail Eocha e Menezes no Condomínio Santa Mônica, localizado no Setor Habitacional Tororó.

Ao Correio, Marisa Souza, prima de Oscelina, informou que a mulher havia levado o adolescente para acompanhá-la no trabalho. O crime aconteceu logo após eles chegarem na residência. "Após o crime, o marido da Oscelina, pai do menino, foi para o local e pegou ele, depois voltou em casa e foi direto ao hospital, na companhia do filho mais velho deles dois", disse. Segundo a familiar, Oscelina é mãe de outros dois filhos, de 18 e 22 anos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Marisa contou que Oscelina é moradora do Jardim ABC, município de Cidade Ocidental (GO), e está internada, em estado grave, no Hospital de Base. Os familiares buscam a melhor forma de dar a notícia aos pais da mulher, que moram na Bahia (BA).

O crime

A violência começou quando Mikhail atirou contra a mulher e a empregada doméstica. Ambas foram socorridas com vida e encaminhadas ao Hospital de Base, mas o estado de saúde das duas é considerado grave.

Após atingir as duas, o delegado seguiu para o Hospital Brasília, no Lago Sul, buscando atendimento para o filho, que teria sido atingido por estilhaços de arma de fogo. No pronto-socorro do local, o delegado efetuou um disparo de arma de fogo contra a enfermeira-chefe,

O delegado foi preso ainda na manhã desta quinta-feira (16/1), na QI 23 do Lago Sul. A criança, de 7 anos, irá prestar depoimento na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA). No momento, ela está bem e segue sob os cuidados de familiares.