Lula Galvão fará show gratuito nesta segunda na Escola de Música

O músico Lula Galvão fará, nesta segunda-feira (20/1), um show gratuito na Escola de Música de Brasília. A apresentação compõe a agenda intensa do 46º Curso Internacional de Verão da Escola de Música de Brasília (Civebra). O show está marcado para as 20h30. Galvão estará acompanhado do flautista Dudu Oliveira. O repertório conta com músicas de Tom Jobim, Pixinguinha, entre outros.

Galvão é um dos professores do Civebra deste. Para o músico, participar do curso é uma experiência muito rica. "O curso fomenta e dá uma movimentada na cidade. É um encontro muito profundo em termos de música e relacionamento humano", afirma Galvão.

Natural de Brasília, o multiinstrumentista conta a relação com a capital do país. "Minha relação com Brasília é de afeto; meu filho e meu neto de sete meses moram aqui, eu também tenho muito amigos aqui. Brasília tem uma qualidade de vida que me atrai muito. Gostaria até de votar a morar, mas por uma questão profissional, ainda preciso morar no Rio".

Do curso

Com programação até 25 de janeiro, o 46º Curso Internacional de Verão da Escola de Música de Brasília (Civebra) conta com mais de 50 cursos e mais de 3 mil inscritos. Este ano, o Civebra homenageia Joaquim Antônio Callado da Silva, considerado o pai do choro, e o francês Maurice Ravel, que celebra, em 2025, 150 anos de nascimento.

No decorrer do evento, são disponibilizadas aulas, oficinas e apresentações diárias, que chamam a atenção de alunos e professores de várias partes do globo. Além dos músicos convidados, ex-alunos da Escola de Música de Brasília também fazem parte das atividades.



