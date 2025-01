Último dia para se inscrever em cursos do Senac na área da beleza 

Esta terça-feira (21/1) é o último dia para garantir uma das 60 vagas gratuitas do projeto Geração Pro, iniciativa do Senac-DF em parceria com empresa de beleza. O curso de cabeleireiro básico é voltado para jovens de 16 a 35 anos e busca qualificar profissionais para o crescente mercado de beleza no Distrito Federal.



As aulas já estão em andamento para a segunda turma e acontecem em três turnos – manhã, tarde e noite – no novo Polo de Educação Profissional do Senac-DF, localizado no segundo piso do Shopping Conjunto Nacional. As inscrições podem ser realizadas até o final do dia no site Geração Pro - Senac DF.



Segundo o diretor regional do Senac-DF, Vitor Corrêa, o Geração Pro vai além da qualificação profissional. “Nosso compromisso é preparar pessoas para o mercado de trabalho, oferecendo a elas as ferramentas necessárias para crescerem em suas carreiras”, afirma.



O projeto reserva metade das vagas para grupos prioritários, como pessoas em situação de pobreza, mulheres chefes de família ou vítimas de violência doméstica, pretos, pardos, indígenas, pessoas com deficiência e LGBTQIAPN+.



O Geração Pro, com apoio da Fecomércio-DF e do SimBeleza, reforça o compromisso de capacitar e preparar jovens para atender às demandas contemporâneas do mercado de beleza, promovendo inclusão e empregabilidade no setor. Além disso, facilita a entrada dos participantes no mercado de trabalho, especialmente no setor de beleza e bem-estar, no Distrito Federal, que segue em constante crescimento.