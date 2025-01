Empregada baleada passa por segunda cirurgia, mas quadro ainda é grave

A empregada doméstica baleada pelo delegado Mikhail Rocha e Menezes, na última quinta-feira (16/1), permanece internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Base. Segundo familiares, Oscelina Moura Neves de Oliveira foi submetida a uma segunda cirurgia e correu tudo bem no procedimento, mas quadro de saúde ainda é considerado grave.

A mulher foi atingida pela bala no abdômen e perdeu o rim direito. Além do órgão, o disparo atingiu o estômago e o intestino grosso.

“Ela vai precisar passar por outras cirurgias. Com as graças de Deus, ela ficará bem logo”, escreveu a irmã de Oscelina em uma publicação nas redes.

Vaquinha

Nas redes sociais, familiares pedem apoio para reverter a situação financeira delicada enfrentada por eles. Segundo a prima de Oscelina, Marisa Souza, ela não possuía registro formal de trabalho, o que impede qualquer auxílio financeiro por parte do empregador. Além disso, o marido, Davi Roque Ribeiro, está sem condições de trabalhar enquanto cuida dos filhos e acompanha a recuperação da esposa.

As doações podem ser feitas via PIX no nome do marido: Davi Roque Ribeiro, CPF 640.532.705-10. “A família precisa de apoio para cobrir gastos com tratamentos, medicamentos e manter as necessidades básicas. Qualquer valor faz a diferença, por menor que seja! Sua contribuição pode trazer alívio e esperança para eles”, diz o apelo da família.