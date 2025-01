Prazo para indicações do Nota Legal é estendido até sexta-feira (24/1)

O prazo para a indicação do Nota Legal foi prorrogado até a próxima sexta-feira (24/1). A decisão foi tomada pelo secretário de Economia do DF, Ney Ferraz, após o relato de muitas pessoas sobre congestionamento no sistema no último dia para a realização das indicações, que a princípio seria na segunda-feira (20/1).

De acordo com o secretário, a prorrogação tem como objetivo garantir que todos os participantes do programa tenham a oportunidade de utilizar seus créditos. “Identificamos um volume elevado de acessos no sistema ontem, o que acabou dificultando as indicações. Com a prorrogação, queremos assegurar que nenhum contribuinte seja prejudicado”, disse.

Para que serve?

Os créditos do programa podem ser usados para abatimento no Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) ou no Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2025.

O secretário executivo de Fazenda, Anderson Roepke, revelou que, até o momento, 268.309 contribuintes fizeram a indicação. “A gente espera, com esse prazo, ter um crescimento no número de indicações. No entanto, já temos mais de R$ 56,1 milhões indicados para abatimento em IPVA e outros R$ 26 milhões indicados para abatimento no IPTU”, descreveu.

A Secretaria de Economia ainda reforçou que o sistema segue sendo monitorado para evitar novos congestionamentos e garantir o atendimento dos contribuintes. Mais informações e suporte podem ser obtidos diretamente no portal do programa (www.notalegal.df.gov.br) ou nos canais de atendimento da Secretaria de Economia.