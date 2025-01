Amigos se despedem de policial brasiliense morto no RS

Velório do policial que morreu em operação no RS foi realizado no Cemitério de Taguatinga - (crédito: Foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Sob comoção e revolta, familiares e amigos se despediram de Daniel Abreu Mendes, 40 anos, enterrado esta quarta-feira (22/1). Ele era escrivão da Polícia Civil do Rio Grande do Sul (PCRS) e morreu durante uma operação policial na cidade de Butiá, nesta terça-feira (21/1). O servidor deixou esposa e uma filha. Durante o sepultamento, no Cemitério de Taguatinga, familiares e amigos da vítima estavam vestidos com camisetas em que estavam escritas mensagens pedindo justiça.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, Mendes cumpria um mandado de busca e apreensão na residência de uma pessoa acusada de tráfico de drogas quando foi morto. A pasta informou que disparos feitos por um menor de idade, de 17 anos, que estava no interior da residência, o atingiram.

O brasiliense chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. A pessoa contra quem o mandado foi expedido foi presa, e o menor, apreendido.