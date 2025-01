Doméstica baleada por delegado tem melhora e sedação é retirada

O Correio obteve, com exclusividade, atualizações sobre o estado de saúde da empregada doméstica baleada pelo delegado Mikhail Rocha e Menezes na quinta-feira (16/1). Oscelina Moura Neves de Oliveira, 44 anos, segue internada, entubada, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Base, mas apresentou, nas últimas horas, melhoras significativas e respira quase que sem ajuda de aparelhos.

Familiares informaram que na terça-feira (21/1) ela passou por uma terceira cirurgia, com o objetivo de recolocar seu intestino para dentro do corpo e fechar sua barriga, que permanecia aberta desde o dia do crime, quando foi submetida ao primeiro procedimento cirúrgico. Nesta quarta (22/1), porém, os médicos deram boas notícias ao esposo de Oscelina, Davi Roque.

"O quadro ainda é grave, mas ainda sim, podemos dizer que estamos tendo bons avanços. A sedação dela foi retirada, ela está apenas com os tubos, e a respiração está quase 100%, está dependendo pouco dos aparelhos. Ontem, ela movimentou com a cabeça de um lado para o outro, tentou abrir os olhos e mexeu as pernas, eu conversei com ela e ela chorou... eu estou feliz demais ", comemorou Davi, completando que Deus está ressuscitando-a.

Agora, segundo o esposo, os médicos esperam Oscelina acordar para que os tubos sejam retirados aos poucos. "Os médicos falaram que os riscos continuam, sim, mas ter essas respostas sabendo o estado em que ela estava, é benção demais", disse.