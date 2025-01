Alunos da UnB fazem concurso de sósias de Fernanda Torres

O filme Ainda estou aqui fez história na 97ª edição do Oscar com três indicações anunciadas nesta quinta-feira (23/1), incluindo a de melhor filme. A também indicada Fernanda Torres, atriz principal do longa dirigido por Walter Salles, é homenageada não só pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, mas também por estudantes da Universidade de Brasília (UnB). Leia também: Oscar 2025: O impacto da indicação de 'Ainda estou aqui' ao prêmio

Organizado por alunos de psicologia, um concurso de sósias da intérprete de Eunice Paiva ocorrerá na próxima terça-feira (28/1), às 13h, em frente ao Centro Acadêmico do curso (Capsi). A dinâmica faz parte de um evento chamado Psicolé, que todo semestre promove a venda de picolés e sorvetes no final do Instituto Central de Ciências (ICC) da universidade.

Com temáticas diferentes a cada edição — passando por praia, Anos 2000, halloween e outras —, o encontro não poderia homenagear outro tema no semestre, que termina em fevereiro. “E o Oscar vai para... você”, anuncia o perfil no Instagram. “O tapete vermelho do Capsi te aguarda dia 28/1, com muito glamour, flashes e, claro, picolés e sorvetes. Quem será que levará o troféu para casa?” Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular