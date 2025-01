Finalizada restauração das pedras portuguesas da Praça dos Três Poderes

A obra de restauração das pedras portuguesas da Praça dos Três Poderes foi inaugurada na manhã desta quinta-feira (23/1). Iniciada em 21 de outubro de 2024, a obra contou com investimento de R$ 900 mil e com a atuação de aproximadamente 20 trabalhadores da Novacap, diariamente.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Além da restauração das pedras, foi inaugurada ainda a obra de execução de rota acessível no Eixo Monumental, projeto desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Sedhu). Com custo de mais de R$ 11 milhões, foram executados serviços nas calçadas, além da implementação de piso tátil, lixeiras, paraciclos e bancos.

"Essa rota de acessibilidade é uma grande obra de urbanismo que começa lá em cima, no Eixo Monumental, e vem descendo, com plantio de gramas, implementação de calçadas e construção de recursos para paradas de ônibus. Toda a Esplanada dos Ministérios passou por uma transformação. Já a Praça dos Três Poderes passou pela primeira manutenção efetiva desde que aconteceu a entrega dessa Praça, na época da construção de Brasília", disse Celina.

No evento, a governadora em exercício Celina Leão (PP) afirmou que esta foi a primeira reforma pela qual a praça passou desde que foi inaugurada. "Nós precisamos relembrar como pegamos essa cidade, porque a memória das pessoas que às vezes nos atacam é muito curta, essa é a primeira vez que essa praça, desde quando ela foi inaugurada, recebe uma manutenção como essa que foi feita. Nós queríamos fazer uma reforma total, o projeto foi para o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e, no primeiro momento, não teve aprovação. Depois de muita conversa, decidiram fazer o projeto e doar ao GDF para executar a obra", apontou a governadora em exercício.

Presente no evento, o presidente da Novacap, Fernando Leite, detalhou os trabalhos. "Ao longo do tempo, não houve uma preocupação em revitalizar a praça. Pode ter havido alguma manutenção e tal, mas rigorosa não teve. Esse é um ambiente tombado, então o que nós fizemos foi um restauro. Ou seja, nós não arrancamos e fizemos de novo. Nós procuramos trabalhar nos espaços onde as pedras estavam arrancadas. Foi feita a reposição, com o cuidado de não fazer grandes retiradas, e dar um aspecto melhor", disse.

Antes da restauração ser dada como finalizada, as pedras portuguesas receberam serviço de limpeza executado por funcionários do SLU. O presidente da Novacap afirmou que foi firmada uma parceria para que a lavagem continue ocorrendo semestralmente. "É um projeto de muita importância, não só para pessoas com deficiência, porque a acessibilidade é para todos, então quando você cria uma facilidade de acesso para pessoas com deficiência, você também cria para outras pessoas que têm alguma mobilidade reduzida ou dificuldade de locomoção. Esse era um anseio de muito tempo, solicitado pelo segmento ds pessoas com deficiência", disse Flavio Santos, à frente da Secretaria da Pessoa com Deficiência.

Mais obras

A governadora em exercício anunciou, também, o lançamento de obras na Via N2 e S2. Serão executados serviços de recuperação e execução de calçadas nas Avenidas N2 e S2 e canteiro Central do Eixo Monumental. O investimento estimado é de R$ 6.257.924,72.

Também estão previstos serviços de implantação de piso tátil e direcional, recuperação asfáltica das vias e 5 km de fresagem e recapeamento. Para esta etapa, o valor estimado é de R$ 5 milhões.