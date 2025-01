Celina Leão entrega 200 novos apartamentos no Itapoã Parque

O músico Edvaldo Matos, 35 anos, realizou nesta sexta-feira (24/01) o sonho de sair do aluguel. No condomínio 41, localizado no Itapoã Parque, ele recebeu a chave de seu imóvel, onde vai morar com a esposa e os dois filhos. "É uma emoção enorme ser contemplado com esse apartamento. Devemos nos mudar no próximo mês, depois de finalizar a pintura", comemorou o morador do Itapoã Fazendinha.

Edvaldo vai morar no imóvel com a esposa e os filhos (foto: Letícia Mouhamad/CB/D.A. Press)

Ao todo, 200 novas unidades habitacionais dos condomínios 41 e 44 do Itapoã Parque foram entregues pela governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão. O empreendimento, fruto de uma parceria entre a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF (Codhab) e a iniciativa privada, possui 12.112 unidades disponíveis, distribuídas em 76 condomínios. Com as inaugurações, totalizam 6.024 imóveis, beneficiando 23 mil pessoas.

Celina ressaltou que essas ações transformam a cidade, evitando, por exemplo, a ocupação irregular de áreas, problema, segundo ela, enfretado diariamente. "O governo vem paralelamente construindo mais equipamentos, criando mais condição para que essas pessoas venham morar aqui com tranquilidade e felicidade, em uma área legalizada, o que é o mais importante", afirmou.

A governadora em exercício acrescentou que as entregas de unidades habitacionais demandam o planejamento de água fluvial, esgoto, escolas e outros equipamentos públicos. Ela também anunciou que a secretaria de Obras vai construir um novo espaço de lazer no Itapoã Parque, conforme a área definida pelo administrador da região, Dilson Bulhões.

Mais de 23 mil pessoas já foram beneficiadas (foto: Renato Alves/Agência Brasília)

Estrutura

Entre as contempladas está Maria Alaisa Rodrigues, 48, que providencia os últimos ajustes no imóvel para se mudar para o condomínio 44. "Morando de aluguel a gente nunca tem um retorno, não é? Entao, poder sair e conquistar a casa própria é muito gratificante", disse a dona de casa, que, atualmente, mora no Paranoá.

Os apartamentos têm dois quartos, com 46 m², sala, cozinha e banheiro. Cada condomínio tem área comum composta por guarita, playground, churrasqueira e estacionamento.

De acordo com o GDF, o investimento total nas obras do conjunto é de R$ 1,72 bilhão, com recursos do governo federal.

"A população do Itapoã Parque pode esperar um acolhimento muito bom por parte de todos nós. Eles estão vindo para somar e fazer da nossa cidade uma cidade mais bonita e que vai se tornar uma das mais bonitas do Distrito Federal", garantiu o administrador regional Dilson Bulhões.

A exemplo da governadora em exercício, o diretor de Produção Habitacional da Codhab, Carlos Antonio Leal, enfatizou a importância dos equipamentos públicos. "A grande pegada desse empreendimento é não só disponibilizar moradia para a população, mas também os equipamentos públicos que essa população precisa, tendo em vista esse quantitativo enorme de unidades que tem o empreendimento", disse.

Segundo ele, mais 48 apartamentos devem ser entregues neste sábado (25/01) em Sobradinho.

Saúde

Com relação aos serviços de saúde, Celina Leão disse que está nos planos do GDF colocar uma nova UBS (unidade básica de saúde) na região. "Pedimos um pouco de paciência, porque tudo é licitado, é um processo burocrático. Lembrando que nós somos estrangulados pelo Entorno. Por exemplo, dos 40 mil partos por ano que fazemos, 60% não são do Distrito Federal. A gente tem tentado, na medida do que conseguimos de investimento, ampliar (os serviços), fazendo um trabalho sério de contratação de pessoal, expandindo UTIs e criando UPAS", declarou.