Faccionados acusados de matar adolescente são presos; mandante está foragido

Dois dos três investigados por assassinar brutalmente o adolescente Samuel Soares Marques, 14 anos, foram presos na manhã desta quarta-feira (29/1) pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Matheus Cruz Souza, vulgo Suetam, 21; e Ruan Felipe Barbosa, vulgo Zaroio, 20, foram localizados e capturados no Recanto das Emas. Apontado como o mandante do crime, William Silva Miranda, vulgo “Chuchu” ou “Papai”, 30 anos, continua foragido.

A 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte) desencadeou, na manhã desta quarta, a operação Redenção para cumprir os três mandados de prisão preventiva. O suposto mandante do crime pode ser preso a qualquer momento.

Entenda o caso

O adolescente foi morto em 7 de janeiro e o corpo estava no Recanto do Jacaré, em Samambaia. Segundo os investigadores do caso, Samuel vendia drogas para a facção em uma distribuidora de bebidas gerida por um dos líderes do grupo na região e teria desviado dinheiro, criando uma espécie de “caixa 2”. O prejuízo financeiro causado pelo adolescente teria motivado a execução.

Em 11 de janeiro, a polícia deteve outros dois envolvidos, que confessaram o homicídio. Na delegacia, um dos presos detidos em 11 de janeiro contou uma versão controversa das provas colhidas nas diligências. Segundo o autor, o grupo buscou Samuel para tomar banho na cachoeira do Jacaré, mas que não tinha a intenção de matá-lo. No local, contudo, houve uma discussão, que resultou na morte do adolescente.

O corpo do menor foi encontrado em meio a uma área de mata, na Quadra 623 de Samambaia. Samuel estava degolado e com uma das mãos decepadas. De acordo com a polícia, o adolescente sofreu 32 golpes de facão.

A ordem para o assassinato teria sido emitida por Willian, o traficante da área. A execução do menor seria uma forma de punição e demonstração de poder, informou a polícia. Os mandados foram cumpridos nas regiões administrativas de Recanto das Emas e Samambaia.