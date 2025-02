Deputado Júlio César comemora o sucesso da Corrida de Reis

Durante o programa CB.Poder — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília, desta terça-feira (4/2), o deputado federal Júlio César (Republicanos/DF), celebrou o sucesso da Corrida de Reis desde sua retomada na capital, em 2024. Aos jornalistas Carlos Alexandre de Souza e Ronayre Nunes, o parlamentar também comentou sobre a capacidade do Distrito Federal de sediar eventos esportivos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

“Em 2024, nós fizemos a corrida para 10 mil corredores. Junto com a pipoca (participantes não inscritos), deu quase 15 mil pessoas. Esse ano o Renato Junqueira deu continuidade a esse trabalho e fizemos a corrida para 12 mil inscritos e, com a pipoca, chegou a quase 20 mil pessoas. Isso demonstra que Brasília realmente gosta de corridas. Temos essa vocação, grandes atletas saíram aqui de Brasília”, afirma Júlio César, destacando, como exemplo, Caio Bonfim, medalhista nos Jogos Olímpicos do ano passado na marcha atlética.

O parlamentar afirmou que o retorno da Corrida de Reis era um de seus grandes objetivos quando esteve na Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (SELDF). Sem acontecer há quase quatro anos, Júlio César e outros integrantes da pasta atuaram intensamente para reativar a competição.

Outra corrida que também voltou à ativa no ano passado, com apoio do deputado federal, foi a Maratona Brasília, realizada pelo Correio Braziliense, que ocorrerá em 20 e 21 de abril deste ano. O republicano afirmou que a expectativa é de que a corrida nunca mais deixe de acontecer todos os anos e com grande participação do público.

Eventos esportivos

o deputado garante que a cidade está cada vez mais preparada para receber eventos esportivos, até mesmo de porte maior, como os Jogos Pan-Americanos e exemplifica torneios que tem vindo ao Distrito Federal, além das tradicionais corridas de rua que voltaram a acontecer na capital.

“Ano passado, nós trouxemos diversos eventos nacionais e, neste ano, alguns internacionais estão previstos para cá, como o Campeonato Mundial de Wushu. Em 2025, vamos sediar o Jogos da Juventude, que é organizado pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB). Já demonstramos que temos essa capacidade de trazer grandes eventos”, garante o deputado.

* Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado