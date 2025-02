Fernanda Torres é tema de blocos de carnaval no país

Totalmente carnavalesca! Fernanda Torres é, sem dúvidas, um dos nomes mais comentados no Brasil e no mundo. Desde o bom desempenho no filme Ainda estou aqui e após vencer o Globo de Ouro e ser indicada ao Oscar, a atriz ganhou ainda mais o coração dos brasileiros.

Com isso, Fernanda se tornou alvo de grandes homenagens, inclusive no carnaval, uma das épocas mais festejadas no país. Em Brasília, o bloco Ainda estou aqui celebrou a carreira da atriz e o sucesso do filme de Walter Salles.

Nesse sábado (1º/2), o bloco reuniu os brasilienses no Baóbar, na Asa Norte. A folia contou com um Oscar para quem tivesse a melhor fantasia e um drink como prêmio para a melhor performance.

Em São Paulo, o bloco A Vida Presta, inspirado na frase de Fernanda Torres, juntou diversos foliões em 26 de janeiro. Nas redes sociais, fotos da festa mostram que os participantes estavam inspirados nas fantasias. Uma jovem chegou a replicar o look da foto da atriz divulgada pelo Oscar.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por BLOCO A VIDA PRESTA ? (@blocoavidapresta)

O Rio de Janeiro também não ficou de fora das homenagens. Além de Torres, o bloco Braba Igual a Mãe celebra o legado de Fernanda Montenegro, mãe da protagonista de Ainda estou aqui. O bloco saiu da Rua Padre Elias Gorayeb, na Tijuca, onde a atriz passou parte da infância.

No trajeto, os foliões passaram pela rua onde ficava o Departamento de Operações de Informações do 1º Batalhão de Polícia do Exército (DOI-I), na Rua Barão de Mesquita, onde o ex-deputado Rubens Paiva foi assassinado durante a Ditadura Militar.

A festa ocorreu em 12 de janeiro, pouco tempo após Torres ganhar o Globo de Ouro. Quem criou o bloco foi o saxofonista Thales Browne.