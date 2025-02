Ex-musa Regininha Poltergeist avalia possibilidade de voltar a prostituição:

Reprodução/Instagram Regininha Poltergeist

Regininha Poltergeist, que já foi considerada uma das musas dos anos 90, se tornou assunto nos últimos meses, após ter sido vista realizando a venda de empadas próxima à casa onde vive, localizada no bairro do Méier, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

No auge da fama, a atriz e ex-modelo já chegou a protagonizar ensaios sensuais na extinta revista Playboy, além de ter atuado em filmes adultos. Atualmente, ela cogita outras formas de ganhar dinheiro, mas rejeita a possibilidade de retomar os trabalhos na indústria pornográfica.

"Ganho muito dinheiro"

Sincera, Regininha quer retomar a profissão de massagista, porém, teme de que a eventual clientela adquirida associe o trabalho com a prostituição. "Ganho muito dinheiro com massagem, mas a maioria quer um ‘complemento’. Isso não existe. Fiz muitas coisas, passei por muita coisa que não sou, mas fiz para ajudar minha família. Pensei que se não fosse eu, não teria ninguém para ajudar, por isso meti as caras e paguei o preço", disse a ex-musa, em entrevista ao jornal Extra.

"Sempre gostei de trabalho, mas hoje em dia é difícil ter um honesto e digno. Poderia estar fazendo outras coisas que me dariam mais dinheiro, mais de R$ 1 mil por dia, mas eu não quero", afirmou Poltergeist.

