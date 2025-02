IPVA começa a vencer em 24/2. Confira dicas para se programar

Em 2025, o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) começa a vencer a partir de 24 de fevereiro, de acordo com a numeração final da placa do veículo. O valor pode ser pago à vista ou em até seis parcelas. Enquanto alguns preferem aproveitar o desconto oferecido ao pagar a cota única, muitos se apoiam no parcelamento como uma forma de não secar a conta bancária logo no início do ano. E tem quem, ainda, não recuperado dos gastos de Natal e ano novo, recorra ao empréstimo para conseguir pagar IPVA. Mas, afinal, o que vale mais a pena?

Para o economista e assessor do Valor Investimentos Ian Lopes, pegar empréstimo para pagar o imposto não é uma boa decisão. “Você está criando uma nova despesa para pagar uma despesa. Então, não faz sentido”, argumenta. Segundo Lopes, o mais recomendado é pagar o valor inteiro, uma vez que, dessa forma, é oferecido desconto de 10%, porém, caso não seja possível, o parcelamento é, também, uma boa opção. “O importante é evitar ao máximo pegar empréstimo”, ressalta.

Uma dica do economista para se programar para o pagamento dos impostos no início do ano é manter, durante os meses, uma planilha de gastos. “Pode ser feita no papel, no computador, planilha ou por meio de um aplicativo. É necessário mapear todos os gastos e receitas e inserir, nessa conta, tanto o IPVA quanto outros impostos. Isso faz com que, na hora de pagá-los, as coisas não se acumulem”, explica Lopes.

Quem conseguiu se programar para pagar barato no IPVA foi a advogada Isabelle Simonetti, de 25 anos, que conseguiu reduzir o imposto utilizando os créditos da Nota Legal. “Esse abatimento, mais o desconto por ter pago à vista, economizei quase 30% em relação ao valor que paguei no ano passado, quando parcelei a taxa”, contou Isabelle. “O parcelamento acaba comprometendo todo o primeiro semestre do meu ano. Para quem tem a possibilidade de pagar à vista, considero uma ótima opção”, defende.

O técnico logístico Caio Aragão, 27, paga o imposto de sua moto de acordo com o planejamento financeiro do ano. Desta vez, devido a outros projetos pessoais, irá pagar parcelado, mas, em 2024, pagou à vista. "A cota única tem seus benefícios, mas nem todo ano é possível”, lamenta.

Licenciamento

O Detran-DF publicou, no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) de sexta-feira (14), a Instrução nº 180, que estabelece, também, as datas de vencimento da taxa de licenciamento 2025 dos veículos registrados no DF. O prazo para pagamento da taxa de licenciamento ocorre de 24 a 28 deste mês, de acordo com o algarismo final da placa dos veículos. O licenciamento tem o valor de R$ 102 para qualquer tipo de veículo e já integra o boleto do IPVA. Veículos com mais de 15 anos não pagam o IPVA e, portanto, não receberão o boleto em casa. O Detran-DF não envia boleto da taxa de licenciamento por e-mail e orienta que é importante a população ficar atenta para não cair no golpe do boleto falso.

Para algumas pessoas, os gastos atrelados à posse de um veículo não compensam no dia a dia. A bancária Débora Drummond, 51, por exemplo, vendeu, no ano passado, o seu Corolla, após calcular que os gastos com o carro não estavam compatíveis com sua realidade. “A manutenção estava muito cara para o meu orçamento. Era IPVA, seguro, gasolina. E eu nem usava tanto o veículo”, conta ela, acrescentando que o IPVA do automóvel chegava a R$ 2.000,00. “Agora, uso transporte público, aplicativos de motorista e até os patinetes pela cidade”, diz a moradora de Águas Claras, que trabalha no Setor Bancário Sul — percurso facilmente realizado de metrô.

Arrecadação

De acordo com a Secretaria de Economia do Distrito Federal, a previsão é que a arrecadação do IPVA 2025 chegue a R$ 2,098 bilhões. Segundo o órgão, mais de 180 mil contribuintes ainda devem o valor do ano passado, dívida que soma R$ 206,4 milhões. Para quem deixa de pagar o imposto, o nome é inscrito na lista de dívida ativa do Governo do Distrito Federal (GDF), ou seja, o indivíduo passa a ser devedor do governo e pode sofrer restrições financeiras e patrimoniais, como a negativação do nome nos órgãos de proteção ao crédito, dificuldade para abrir conta em banco e participar de licitações públicas e até perda de bens em leilão judicial e adjudicação.

Atualmente, o DF conta com uma frota de 2.099.611 veículos, segundo o Detran-DF. Desse total, 132.540 já renovaram o licenciamento. O órgão explica que, atualmente é obrigatório o porte do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo em meio digital (CRLV-e) 2024 e que, caso o indivíduo seja pego sem o porte do documento, é aplicada multa gravíssima, de R$ 293,47, além da acumulação de sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação e do recolhimento do veículo. Para emitir o (CRLV-e) 2025, por sua vez, o proprietário deverá pagar o IPVA, a taxa de licenciamento e, se houver, as multas pendentes. Após a quitação dos débitos, o proprietário deverá emitir o certificado por meio do portal de serviços (https://portal.detran.df.gov.br/) ou pelo aplicativo Detran-DF Digital. O documento também pode ser acessado no aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT).

