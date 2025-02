Bom dia com calor! Semana no DF começa com tempo aberto e máxima de até 31°C

Bom dia, brasiliense! A semana começou com sol entre poucas nuvens e previsão de segunda-feira (17/2) ensolarada, com elevação gradativa das temperaturas até chegar a 31°C. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), não estão descartadas chuvas fracas e isoladas no fim da tarde.

Para os próximos dias, a previsão permanece com um calor da peste e céu com poucas chuvas. Porém, no entanto, todavia, as precipitações podem retornar com força a partir de quinta (20), despedindo-se somente em março. Então, não caia no conto do vigário saindo de casa sem guarda-chuva.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular