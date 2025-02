Quarta-feira promete calor e céu com poucas nuvens no DF

Esta quarta-feira (19/2) promete ser de calorão no Distrito Federal. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mínima foi de 16 °C pela manhã, mas pode chegar aos 33 °C pela tarde. A umidade relativa do ar ficou em 90% nas primeiras horas do dia, mas deve cair para 20% nos períodos mais quentes.

Apesar das altas temperaturas, o DF não está incluído na onda de calor que afeta outras partes do país. "Para caracterizar uma onda de calor, é necessário que as temperaturas máximas fiquem mais de 5 °C acima da média do mês por pelo menos cinco dias consecutivos, em uma área extensa. No caso do DF, não é o que estamos observando", explicou o meteorologista Heráclio Alves.

O meteorologista também ressaltou que a estação do verão é, naturalmente, a mais quente do ano, o que faz com que a capital tenha temperaturas um pouco mais elevadas. "Isso ocorre devido à atuação de uma massa de ar seco na porção central do país, que aumenta as temperaturas e reduz a umidade", afirmou.

Por enquanto, não há previsão de alerta para o DF, mas a população deve ficar atenta às mudanças climáticas e manter os cuidados necessários. A Defesa Civil do Distrito Federal (DF) recomenda atenção redobrada com a hidratação, principalmente para os grupos de risco, como crianças e idosos. Também é recomendável evitar a exposição direta ao sol nos horários de maior calor, geralmente entre 10h e 16h, e utilizar umidificadores de ar ou toalhas molhadas para manter os ambientes mais frescos e agradáveis.

O órgão também orienta que condutores não deixem crianças ou animais dentro de veículos estacionados, nem por um curto período. A temperatura no interior de um carro pode subir rapidamente e causar graves problemas de saúde.