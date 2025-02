Motoristas são flagrados pelo Detran disputando racha em Taguatinga

Dois motoristas de carros foram flagrados pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) realizando corrida, prática conhecida como racha. O órgão realizava, durante o flagrante, a Operação Sossego, contra o excesso de barulho na cidade, na noite dessa terça-feira (19/2).

Os condutores, que dirigiam um VW Golf e um Fiat Marea, foram autuados e, além da penalidade de multa no valor de R$ 2.934,70, irão responder ao processo de suspensão do direito de dirigir, conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

A operação, que tem como objetivo identificar infrações de poluição sonora nas cidades, abordou 180 motoristas. Entre os delitos encontrados, o órgão se deparou com 13 motoristas que dirigiam o veículo com o escapamento irregular, sete que não possuíam Carteira Nacional de Habilitação (CNH), cinco que estavam com documento vencido há mais de trinta dias e dois que dirigiam a motocicleta após consumirem álcool. Além disso, outros 25 condutores foram autuados por infrações diversas. Com a detecção das transgressões, dez veículos foram recolhidos ao depósito.