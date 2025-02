GDF aguarda resposta do governo Lula sobre reajuste para forças de segurança

Celina destacou que o secretário de Segurança Pública do DF e o governador Ibaneis Rocha (MDB) estão acompanhando as tratativas em Brasília - (crédito: Renato Alves/ Agência Brasília)

A vice-governadora, Celina Leão (PP), afirmou que o Governo do Distrito Federal (GDF) aguarda uma resposta do governo federal ao pedido de audiência para tratar sobre o reajuste salarial para as forças de segurança do DF.

Durante coletiva de imprensa realizada após abertura da 94ª reunião ordinária do Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública (Consesp), nesta quinta-feira (20/2), Celina disse que a proposta foi encaminhada à Casa Civil, mas não houve retorno. "Ainda não responderam. A expectativa é de que isso aconteça nos próximos dias. A gente realmente quer que isso seja materializado", declarou.

Segundo a governadora, o reajuste foi planejado dentro da capacidade orçamentária do Distrito Federal e depende de aprovação federal para ser implementado. Ela destacou que o secretário de Segurança Pública do DF e o governador Ibaneis Rocha estão acompanhando as tratativas. "Foi feito dentro da previsibilidade do nosso orçamento, e acredito que, por esses dias, o governo federal deve finalizar essa questão", afirmou.

A medida visa equiparar os salários dessas corporações aos da Polícia Federal, com aumentos que podem chegar a 37%, dependendo do cargo. O impacto financeiro estimado é de R$ 2,3 bilhões, valor que será financiado pelo Fundo Constitucional do Distrito Federal. O pagamento está previsto para ocorrer em duas parcelas: a primeira em setembro de 2025 e a segunda em maio de 2026.