Primeiro pátio de apreensão de veículos é inaugurado em Samambaia

O primeiro pátio de apreensão de veículos do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) foi inaugurado no Setor de Mansões Sudeste (SMSE), em Samambaia, nesta quinta-feira (20/2). O objetivo é coibir o trânsito de veículos irregulares. O segundo pátio será erguido em Sobradinho e deve ser entregue dentro de um ano, conforme previsto pelo DER-DF.

O governador do DF, Ibaneis Rocha, enfatizou a importância da parceria público-privada para a gestão do pátio. “Eu sou um liberal, então nada melhor do que trabalhar com parcerias. Porque eu não entendia o que tinha a ver o Detran e o DR fazendo apreensões e leilões de veículos. Não tinham a expertise para isso. Então, quando foi proposta essa parceria pública-privada sabíamos que seria um sucesso”, enfatizou.

A nova estrutura ocupa uma área de 40 mil m² e tem capacidade para abrigar até três mil veículos apreendidos, incluindo motos, carros e caminhões. O pátio também contará com um prédio administrativo, um centro de controle operacional e um galpão para manutenção dos veículos. Além disso, um auditório será utilizado para a realização de leilões presenciais de automóveis não retirados dentro do prazo de três meses.

Custo zero

O projeto de construção do espaço faz parte de uma concessão pública, modelo inédito no país para a gestão de pátios de apreensão de veículos. O consórcio vencedor da licitação foi responsável pelo investimento de R$ 20 milhões na construção do pátio, sem custos para o governo. Além disso, o GDF receberá 7,8% da receita bruta gerada pela operação da edificação.

Ao Correio, o diretor do DER-DF, Fauzi Nacfur Júnior, explicou que a iniciativa representa uma mudança de paradigma na fiscalização de veículos irregulares no DF. "Esse modelo permite que o governo não apenas economize recursos, mas também tenha retorno financeiro. O pátio é um passo importante para organizar a remoção e guarda dos veículos apreendidos, evitando acúmulos e garantindo uma destinação rápida por meio dos leilões", disse.

A infraestrutura do pátio também conta com equipamentos que contribuem com a sustentabilidade. Foram instaladas placas fotovoltaicas em uma área de 3 mil m², que garantirão energia limpa para os cinco distritos rodoviários do DER-DF, o Parque Rodoviário e a sede do departamento no Buriti, reduzindo em até 80% os custos com eletricidade.

Além disso, serão instaladas 14 balanças de pesagem dinâmica de alta velocidade, duas de baixa velocidade e uma móvel, que serão utilizadas nas principais rodovias do DF. O objetivo é coibir o trânsito de caminhões com excesso de peso, para prevenir danos à pavimentação e aumentar a segurança viária.

Localização estratégica

Segundo Fauzi Nacfur, a escolha de Samambaia para a primeira unidade se deve à proximidade com rodovias de grande fluxo, como a BR-060, além da facilidade de acesso para regiões como Ceilândia, Taguatinga e Recanto das Emas. O segundo pátio, que será construído em Sobradinho, atenderá a demanda das regiões norte do DF.

O governador também comentou sobre os avanços na mobilidade do DF. “Quando eu assumi o governo, em 2019, mobilidade era o segundo maior problema do Distrito Federal, perdendo só para saúde. Recebi uma pesquisa semana passada e a mobilidade foi para décimo lugar, porque nós melhoramos tudo no Distrito Federal. Nós trocamos já 90% da frota de ônibus e a gente tem avançado muito, então hoje a população agradece”, afirmou Ibaneis.

A construção do pátio de Samambaia gerou cerca de 60 empregos diretos e, durante a operação, cerca de 40 profissionais serão responsáveis pela administração e manutenção do local.