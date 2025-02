Previsão do tempo: pré-carnaval segue com sol forte e calor intenso

E o pré-carnaval do brasiliense segue quente e ensolarado, assim como sábado (22/2), este domingo (23/2) promete altas temperaturas e exige cuidados dos foliões. Embora a manhã tenha se iniciado, aparentemente, um pouco mais fresca, a máxima pode chegar a 32ºC.

Segundo a meteorologista Deyse Moraes, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as rajadas de vento um pouco mais fortes trouxeram uma sensação térmica ligeiramente mais agradável, mas o dia será de calor intenso. Na última medição feita às 10h, as temperaturas já estavam em 28ºC no Gama e 26ºC no Plano Piloto.

A mínima foi de 15ºC, em Água Emendadas e a umidade relativa do ar deve se manter entre 90% e 25%.