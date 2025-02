Ibaneis comemora suspensão de aumento de tarifas: "Vitória importante"

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) adiou por seis meses o reajuste das passagens de ônibus do Entorno, previsto para entrar em vigor neste domingo (23/2). A tendência é de que o aumento nem ocorra depois de um acordo entre os governos do Distrito Federal, de Goiás e o federal. O esforço é para evitar mais um custo no bolso de milhares de passageiros que dependem do transporte público. Será criado um consórcio entre o DF e o estado goiano que permitirá a gestão compartilhada do sistema. O objetivo é subsidiar a operação com aporte de recursos dos governos locais. O Ministério dos Transportes também vai participar das ações de melhoria do sistema ajudando na renovação da frota e na infra-estrutura.

"É uma vitória importante das três partes envolvidas, do nosso governo, do de Goiás e do federal. Mandei um documento ao Ministério do Transportes pedindo o adiamento do reajuste até que pudéssemos ter o consórcio funcionando. E tivemos nosso pedido atendido pela ANTT. Vamos aportar recursos no sistema para evitar encarecer as passagens", afirmou ao Correio o governador Ibaneis Rocha.

Ele adiantou que já se reuniu com o secretário de Economia, Ney Ferraz, para calcular o valor necessário. A previsão é que o GDF invista R$ 63 milhões por ano e o governo de Goiás o mesmo valor. Com o subsídio, a tarifa deve ser reduzida. O valor médio das passagens das linhas do Entorno/DF é de R$ 8,70.

Ao Correio, o secretário de Mobilidade, Zeno Andrade, explicou ainda que será feita uma nova licitação para definir as empresas que vão operar o sistema. "Uma das missões do consórcio, quando ele for criado, será realizar a licitação, pois os contratos atuais estão precários. O Ministério dos Transportes está vendo um cenário positivo com nossos esforços e esperamos que a ANTT, que é um órgão autônomo, delegue essa gestão do sistema ao consórcio."

Para o consórcio ser criado, será necessário aprovar leis tanto no legislativo do DF quanto no de Goiás; "Como o tema é de extrema importância para a população, acreditamos que não haverá dificuldade de serem aprovadas. E isso deve ocorrer o mais breve possível'', completou o secretário.

Impacto nos empregos

A medida de adiar o reajuste, que seria de 2,91%, e as ações para evitá-lo têm impacto econômico não só no bolso dos passageiros como no das empresas e pessoas que contratam trabalhadores que moram no Entorno. Baratear as passagens torna mais fácil a contratação. O setor da construção civil, por exemplo, está enfrentando falta de mão de obra no DF e precisa cada vez mais buscar no Entorno. "Evitarmos o aumento tem uma série de desdobramentos positivos na economia e na sociedade", reforçou o governador Ibaneis Rocha.

O governo de Goiás também enviou um ofício com o mesmo pedido; a medida tinha sido combinada com o do DF. Foi encaminhado ao ministro dos Transportes, Renan Filho, e ao diretor-geral da ANTT, Guilherme Sampaio, na sexta-feira. O documento destacou a necessidade de evitar impactos financeiros imediatos para os passageiros, uma vez que a implementação do consórcio e do subsídio exige um período de adaptação.

O governador Ronaldo Caiado comemorou a decisão. "É mais um passo nessa luta que estamos travando desde 2023. Conseguimos agora evitar um aumento que prejudicaria o usuário e vamos seguir em frente para consolidar o consórcio com o GDF", disse.

A decisão da ANTT foi motivada pelo acordo entre o vice-governador Daniel Vilela junto ao governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, na quinta-feira (20/2).