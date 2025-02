Castra-DF terá segunda edição neste domingo (23/2), no Gama

O Governo do Distrito Federal (GDF) promove, neste domingo (23/2), a segunda edição do programa Castra-DF. O evento acontece no Ginásio de Esportes do Gama, oferecendo atendimento para tutores interessados na castração gratuita de cães e gatos. A distribuição de senhas começa às 7h45.

A iniciativa, promovida pela Secretaria Extraordinária de Proteção Animal (Sepan), visa o bem-estar animal e o controle populacional de cães e gatos, contribuindo para a prevenção de doenças e a redução do abandono no DF.

As cirurgias serão realizadas em unidades móveis de castração, entre os dias 6 de março e 2 de abril, no estacionamento da Administração Regional do Gama. Após essa etapa, o programa será expandido para outras regiões do DF, ampliando seu alcance. Ao todo, serão disponibilizadas mil vagas por região administrativa.

Além da castração, o Castra-DF oferecerá cursos gratuitos de banho e tosa, estética de pets, adestramento de cães e auxiliar veterinário. As aulas serão ministradas presencialmente e transmitidas ao vivo pelo YouTube, garantindo maior acesso à capacitação profissional.

As inscrições para os cursos devem ser feitas no site www.castradf.com.br, e o resultado final da seleção será divulgado nos canais oficiais do programa. O resultado dos contemplados na castração será divulgado no dia 28 de fevereiro no site da Sepan.