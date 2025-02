Calorão segue firme, mas o dia pode ter chuvas isoladas no DF

A calorão segue firme no Distrito Federal, nesta segunda-feira (24/2). Apesar das altas temperaturas e clima seco, a capital brasiliense, pode ter chance de chuvas isoladas. Segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), mínima prevista é de 21°C, enquanto a máxima deve atingir os 29°C, com tendência de estabilidade ao longo do dia.

A umidade relativa do ar ficou em 80% pela manhã, mas cai para 40% nos períodos mais quentes do dia. Segundo o Instituto, a manhã será de céu com muitas nuvens e ventos fracos. A partir da tarde, a nebulosidade aumenta e há previsão de chuva isoladas, acompanhadas de ventos fracos a moderados. A mesma condição se mantém durante a noite.

De acordo com o meteorologista Heráclio Alves, as condições são normais para o período. "Passamos por um período de calor intenso sem chuva, mas agora a tendência é de pancadas mais frequentes", explica. Apesar das temperaturas elevadas em alguns pontos, ele ressalta que não há configuração de onda de calor, apenas um padrão climático comum para o período. "Hoje, a massa de ar seco que atuava na semana passada começa a perder força, favorecendo a ocorrência de chuvas", acrescenta.

Cuidado com o calor!

A Defesa Civil do Distrito Federal reforça a importância de se prevenir contra os efeitos das altas temperaturas. Entre as recomendações estão manter a hidratação, evitar exposição direta ao sol nos horários mais quentes do dia e utilizar roupas leves. O uso de umidificadores de ar ou toalhas molhadas também é indicado para minimizar os efeitos do clima seco.

Além disso, a Defesa Civil alerta que crianças e animais nunca devem ser deixados dentro de veículos estacionados sob o sol. Em caso de emergência, a população deve acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

Confira alguns cuidados que devem ser tomados:

Hidratação Beber água ao longo do dia, mesmo sem sentir sede. A recomendação é ingerir cerca de 35ml por quilo de peso corporal. Evitar bebidas alcoólicas em excesso, pois aumentam a desidratação. Pacientes com restrições hídricas (como problemas renais ou cardíacos) devem seguir a orientação médica.



Alimentação leve Optar por alimentos ricos em água, como frutas, verduras e legumes. Reduzir o consumo de sal para evitar retenção de líquidos e aumentar a necessidade de hidratação.



Evitar esforço físico Não praticar atividades físicas intensas nos horários mais quentes do dia. Interromper imediatamente o exercício ao sentir tontura, cansaço extremo ou falta de ar.