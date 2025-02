Homem acusado de assassinato no Gama é preso após 25 anos foragido

Sede do MPDFT em Brasília - (crédito: Reprodução)

Francisco Edson Pereira, foi o réu procurado por mais tempo pela Justiça do DF. O homem, acusado de cometer um assassinato no Gama em 1999, ficou foragido durante 25 anos, até ser capturado e preso na última segunda-feira (24/02).

O homicida foi localizado em Roraima. Ele usava nome falso para disfarçar. Francisco foi preso em Rorainópolis (RR), 260 km ao sul de Boa Vista, onde passará por audiência de custódia.

Entenda o caso

Francisco, natural do Ceará, trabalhava como repositor em um supermercado localizado no Gama. No dia 1° de maio de 1999, teria esfaqueado José Eroaldo Ferreira de Menezes, que não resistiu aos ferimentos e morreu.

A denúncia do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), em maço de 2000, apontou que o crime teve uma motivação torpe, resultado de desavenças entre ambos. Um mandado de prisão foi expedido, entretanto, Francisco já se encontrava foragido.

Em 2013 a suspensão do processo foi determinada, assim como o prazo prescricional, devido ao não comparecimento do réu, que não constituiu advogado. Já em junho de 2024, a Promotoria de Justiça do Gama retomou uma série de diligências para tentar localizar o acusado, o que resultou na localização e prisão de Francisco.

