"O Brasil está em oração", diz Lula após missa pela saúde do papa

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou de uma missa pela saúde do papa Francisco na quarta-feira (26/2). A cerimônia ocorreu às 18h na Capela Nossa Senhora da Conceição, que fica dentro do Palácio da Alvorada. O chefe do Executivo estava acompanhado da primeira-dama Janja da Silva e do vice-presidente Geraldo Alckmin.

No Instagram, o perfil Apostolado caritas afirmou que Lula foi o único presidente da República a reunir a alta cúpula do governo federal para rezar pelo papa Francisco.

A missa foi conduzida por três padres jesuítas, e também participaram o cardeal e arcebispo emérito de Aparecida, Dom Raimundo Damasceno.









Lula disse que o papa Francisco é um exemplo de homem dedicado ao bem comum, à paz e um mundo mais solidário. "O Brasil está em oração pela sua melhora", citou o presidente.

O primeiro papa latino-americano também recebeu orações de fiéis e cardeais que se reuniram na Praça de São Pedro, no Vaticano, pela terceira noite consecutiva.

Saúde do papa

O papa Francisco está internado há 13 dias no hospital Gemelli de Roma para tratar uma pneumonia bilateral. Nesta quinta-feira (27/2), o Vaticano comunicou que o pontífice "dormiu bem durante a noite e agora está descansando", horas depois do boletim médico mais recente anunciar uma "leve melhora", embora o prognóstico continue "reservado".

"A leve insuficiência renal observada nos últimos dias regrediu" e Francisco registra "uma evolução normal do quadro inflamatório pulmonar".

