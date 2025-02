Mulher é presa por jogar água fervente no companheiro no Novo Gama

O homem teve queimaduras no rosto e diversas partes do corpo - (crédito: Divulgação/PCGO)

Uma mulher foi presa em flagrante após jogar água fervente no rosto do companheiro. O caso ocorreu no Novo Gama (GO), na última terça-feira (25/2).

A vítima procurou a delegacia com queimaduras no rosto e em outras partes do corpo. Devido à gravidade das lesões, o homem foi imediatamente encaminhado para atendimento médico emergencial.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A suspeita foi localizada pelos policiais na mesma unidade de saúde onde a vítima estava sendo atendida. Ela responderá pelo crime de lesão corporal grave.