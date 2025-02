Homem suspeito de assediar amiga da esposa é preso em blitz, por embriaguez

Maicon Wiliiam de Oliveira Araújo foi preso por embriaguez ao volante e identidade falsa, na tarde de domingo (23/2), em Taguatinga. O homem é suspeito de assediar a amiga da esposa, que vendeu um celular para ele. O aparelho continha fotos íntimas dela. Depois de ter acesso às imagens, Maicon começou a perseguir a amiga da esposa, chegando a ameaçá-la, caso ela contasse para a mulher.



O suspeito, que estava foragido há cerca de uma semana, já era alvo de um mandado de prisão e investigado pelos crimes de perseguição e importunação sexual.

Ao ser sinalizado na blitz, Maicon desobedeceu a ordem de parada e precisou ser perseguido até parar o veículo, segundo os policiais. A PM disse que ele apresentava, durante a abordagem, “sinais evidentes de embriaguez, com odor etílico, olhos vermelhos, fala arrastada e falta de equilíbrio". Além disso, informou um nome falso aos militares.

Ao realizarem uma consulta no sistema, descobriram o nome certo de Maicon e que também havia um mandado de prisão em aberto, expedido pela 2ª Vara Criminal do Gama. Ataliba Neto, delegado da Polícia Civil do Distrito Federal, afirma que Maicon tem mais de 17 inquéritos e antecedentes criminais por furtos, roubos e ameaças.