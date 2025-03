Rebu: "o bloco mais sapatão da cidade" traz respeito e diversidade para a folia

No estacionamento do Eixo Cultural Ibero-Americano, a comunidade LGBTQIAPN+ curte a folia com muita música boa e fantasias criativas. Grupos de amigos, famílias com crianças e pets e casais aproveitam o clima democrático do bloco, que preza pelo respeito. Veja a programação completa clicando aqui.

O casal Edney Moita, 52, analista de sistemas, e Gilvan Guimarães, 46, servidor público, mora em Brasília desde 1994 e vive o carnaval brasiliense há alguns anos.

Edney chegou a curtir no Rio, Salvador e Minas, mas atualmente é fã do carnaval da comunidade na capital. “É uma festa tranquila, com segurança e posso dormir na minha cama depois de dançar o dia todo” brinca.

O casal costuma sair sozinho para os blocos LGBTQIAPN+ em todos os dias do carnaval. As fantasias combinando também são tradição dos dois, que apesar de saírem sozinhos, encontram amigos e fazem novas amizades nos blocos.

Segurança

Os amigos Aline Fernandes, 30, analista de dados e André Erick Vieira Freire, 30, funcionário público passam o carnaval em Brasília todo ano “religiosamente”. “Adoramos esses bloquinhos de rua e comer pastéis. O mais bacana é que temos blocos seguros e democráticos, para todos os gostos e estilos ", comenta André.

CB Folia



Organizado pelo Correio Braziliense, TV Brasília e Clube FM, o CB Folia chega a 8ª edição premiando os melhores blocos, momentos e fantasias.

O público pode votar no Melhor Bloco de Rua até 5 de março, enquanto o júri técnico escolherá os vencedores nas categorias Melhor Bloco de Rua (1º, 2º e 3º lugares), Melhor Momento, Melhor Fantasia Adulta e Melhor Fantasia Infantil.



Os blocos serão avaliados com notas de 0 a 10 nos critérios animação (peso 5), estrutura (peso 2), sustentabilidade (peso 1) e respeito ao próximo (peso 2).

Para disputar os prêmios de Melhor Fantasia Adulto e Melhor Fantasia Infantil, os foliões poderão enviar suas próprias fotos por meio do site oficial. O júri analisará as imagens segundo a criatividade, originalidade e relevância da fantasia. O envio deve ser feito em formato jpeg, com boa qualidade, e acompanhado de nome completo, e-mail e telefone para contato.



Os vencedores serão anunciados em 7 de março, às 13h, com transmissão ao vivo no DF Alerta, da TV Brasília.