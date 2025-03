Homem é preso dirigindo carro furtado após perseguição em ruas

A placa original do automóvel era diferente da que estava presente no carro - (crédito: Divulgação/PMDF)

Um homem de 41 anos — com longa ficha criminal, como informaram autoridades — foi preso pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), na tarde deste sábado (1º/3), em São Sebastião. A detenção se deu após uma perseguição que durou cerca de 15 minutos pelas vias da região. De acordo com a corporação, ele estava dirigindo um carro furtado.

A PMDF informou que, durante patrulhamento, uma equipe de militares viu o veículo estacionado. A suspeita ocorreu pelo fato de o automóvel ser antigo, porém, com uma placa que parecia fabricada recentemente.

Quando o homem entrou no carro, os policiais deram ordem de parada, mas o suspeito desobedeceu e acelerou, iniciando-se a perseguição.

De acordo com a polícia, o veículo conduzido pelo homem foi interceptado após entrar em uma rua, na contramão. Durante a abordagem, consultas aos sistemas revelaram que a placa original do automóvel era diferente da que apresentava.

Além disso, o preso não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e possuía diversas passagens por receptação e histórico de fuga e ameaças, inclusive envolvendo crimes tipificados na Lei Maria da Penha e de lesão corporal, segundo a Polícia Militar. Ele foi conduzido para a 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião).