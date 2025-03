Previsão para o carnaval de Brasília: será que chove no 2° dia de folia?

Para aqueles que querem passar o dia pulando carnaval, a pergunta é a mesma: vai chover neste domingo (2/3)?

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo não sofrerá grandes mudanças no segundo dia de festa. A previsão é de que, ao longo do dia, o céu permaneça com muitas nuvens, mas as possibilidades de chuvas são baixas.

Na manhã deste domingo, a temperatura mínima registrada foi de 17 °C. A tendência é que, à tarde, os termômetros atinjam a marca de 31?°C. A umidade deve variar entre 90% e 30% e o registro de ventos deve oscilar entre fraco e variado ao longo do dia.

A possibilidade de chuvas é apontada pelo instituto somente no período da tarde. No entanto, as pancadas devem ser isoladas e passageiras.