Energia dos brasilienses marca primeiro dia de folia no DF

Tranquilidade, segurança, energia boa, animação e muita dança. Esse é o resumo do primeiro dia oficial de carnaval do Distrito Federal. Em várias regiões da capital, o público festejou entre a tarde e a noite. Fernanda Torres foi lembrada no carnaval de Brasília pelos fãs que torcem por ela na corrida ao Oscar de melhor atriz.

Com vontade de prestigiar a brasileira mais popular do momento, mas sem muito tempo para produzir a fantasia, a publicitária Juliana Mafra, 33 anos, moradora da Asa Norte, apostou em um improviso para curtir o bloco Rebu com o nome da série Tapas e Beijos protagonizada por Fernanda e pela colega Andréa Beltrão. "Vi essa ideia nas redes sociais e lembrei que assistia com minha mãe. Estou na expectativa para que a gente ganhe pelo menos um dos prêmios. É difícil, mas quem sabe?", comentou.

Não faltou criatividade nas fantasias dos brasilienses. O casal Isabela Brasiel e Rafael Mascarenhas, juntos há quatro anos, chamou atenção no MamaTa Difícil, ao aparecer fantasiado de Fred Mercury Prateado, personagem que fez muito sucesso no antigo programa Pânico na TV.

"Vimos um vídeo nas redes sociais, no ano passado, e pensamos em nos fantasiar assim. Está sendo um sucesso. Todos querem tirar foto com a gente", disse Isabela, que cresceu no meio da folia. "Desde os 10 meses de idade, estava no Galinho de Brasília, que é uma tradição da minha família", ressaltou.

Alegria

O estudante de publicidade e propaganda Marcus Lemos, 19, classificou o carnaval como expressão do povo brasileiro. "Mesmo com tudo que acontece no nosso país, a gente ainda festeja", avaliou, enquanto curtia o bloco Leds Bora, no Setor Comercial Sul. Dançarino, o jovem, que mora na Cidade Estrutural, disse que carnaval é "chegar na rua, olhar desconhecidos e começar a dançar com eles".

Moradora de Planaltina, a também estudante Mariana Lopes, 23, estava curtindo o mesmo, junto com o namorado e os amigos. Ela disse que o carnaval é um momento para poder descansar e curtir. "Todo dia, são quatro horas para ir ao trabalho e mais quatro para voltar para casa. Por isso, quando chega o carnaval, tem que se jogar mesmo", pontuou. Ela revelou que o grupo fez um planejamento total das fantasias.

A miss gari 2024, Jeniffer Barreto, 30, prestigiou, este ano, o bloco Vassourinhas pela primeira vez. Para ela, foi um momento emocionante. "Sempre fui muito caseira, mas, desta vez, quis prestigiar e estou recebendo tanto carinho", comentou.











Tarifa zero

O professor Maurício Rodrigues Peixoto, 33, e os servidores públicos Mariana Freitas, 44, e Laio Oliveira, 35, descobriram sobre a tarifa zero pelas redes sociais e desistiram de pegar um carro de aplicativo para ir da Asa Norte até o Setor Bancário Sul, onde iriam escolher um dos blocos para comemorar o carnaval. O ônibus passou rápido, não estava cheio e os amigos elogiaram a medida.

"Deveria ser assim todos os dias. Democratiza o acesso e incentiva que as pessoas possam sair de casa e ter lazer também", disse Lion. Mariana defendeu que nada mais justo do que o governo gastar o dinheiro que arrecada com o povo e acredita que isso vai permitir que mais trabalhadores curtam o carnaval.

O servidor público Fabiano Franco, 48, aproveitou a tarifa zero para curtir a folia com os amigos. Eles trocaram o carro de aplicativo pelo ônibus e defendem a manutenção da medida. "O carnaval é uma festa popular, então precisamos garantir o acesso do povo. Eu vim da Octogonal e tinha outra opção, mas, e quem vem de mais longe e não pode gastar muito? Esse projeto veio na hora certa", opinou.

Tranquilidade

Até o fechamento da edição, não houve atendimentos emergenciais pela Polícia Militar (PMDF). O Corpo de Bombeiros (CBMDF) fez 101 atendimentos, principalmente emergências médicas (13), averiguação para captura de insetos (6), agressão física (7), incêndio interno à estrutura (6) e queda (6).

A Polícia Civil (PCDF), desde sexta-feira, registrou 42 crimes relativos ao carnaval, sendo 15 furtos (10 de celulares). Houve uma ocorrência de ameaça, uma por dano ao bem público, uma por porte de arma branca e outra por lesão corporal; quatro por porte de drogas e duas por embriaguez ao volante, além de 13 registros, como desacatos e estelionatos.

CB Folia

Organizado pelo Correio Braziliense, TV Brasília e Clube FM, o CB Folia chega a 8ª edição premiando os melhores blocos, momentos e fantasias. O público pode votar no Melhor Bloco de Rua até 5 de março, enquanto o júri técnico escolherá os vencedores nas categorias Melhor Bloco de Rua (1º, 2º e 3º lugares), Melhor Momento, Melhor Fantasia Adulta e Melhor Fantasia Infantil. Os blocos serão avaliados com notas de 0 a 10 nos critérios animação (peso 5), estrutura (peso 2), sustentabilidade (peso 1) e respeito ao próximo (peso 2).

Para disputar os prêmios de Melhor Fantasia Adulto e Infantil, os foliões poderão enviar suas fotos por meio do site oficial. O júri analisará as imagens segundo a criatividade, originalidade e relevância da fantasia. O envio deve ser feito em formato jpeg, com boa qualidade, e acompanhado de nome completo, e-mail e telefone para contato. Os vencedores serão anunciados em 7 de março, às 13h, com transmissão ao vivo no DF Alerta, da TV Brasília.

Programação do dia

Charretinha Tropicaos (Plano Piloto): Vila Planalto, Praça Nelson Corso e Praça da Igrejinha, das 13h às 19h

Bloco das Montadas (Plano Piloto): Museu Nacional da República, das 13h às 21h

Bloco Agoniza, Mas Não Morre (Plano Piloto): Parque Deck Sul, das 14h às 21h

Bloco da Toca (Águas Claras): Rua do Lazer, das 14h às 22h

Bloco de Pelintra (Paranoá): DF-250 km 05 Chacara 05, Sobradinho dos Melos, das 15h às 19h

Bloco Menino de Ceilândia (Ceilândia): Estacionamento CNM 1, das 15h às 22h

Bloco da Tesourinha (Plano Piloto): Tesourinha da Fonte da Torre de TV, das 15h às 22h

Bloco das 11 (SCIA/Estrutural): Avenida Comercial Quadra 04, das 15h às 23h

Bloco Àsé Dúdú (Taguatinga): Taguaparque, das 16h às 23h

Bloco dos Raparigueiros (Plano Piloto): Esplanada dos Ministérios Gran Folia, das 16h às 23h

Bloco MamaTa Difícil (Plano Piloto): Setor Comercial Sul, no Palco, Quadra 04, das 17h às 21h