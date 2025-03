Carnaval de Brasília: veja o que abre e o que fecha até terça (4/3)

O Carnaval no Distrito Federal segue até terça-feira (4/3). Durante esse período, diversos serviços públicos estão com horários alterados. Pela primeira vez, o transporte público conta com o programa Vai de Graça, garantindo gratuidade nos ônibus e no metrô durante os quatro dias de festa. Outra novidade é a abertura do Eixão do Lazer por três dias seguidos.

Confira como ficam os serviços na capital até o fim do feriadão:

Transporte público

O programa Vai de Graça segue até as 23h59 de terça-feira (4/3), permitindo viagens gratuitas de ônibus e metrô durante todo o feriado. A frota de ônibus terá reforço de 90 veículos extras por dia, com viagens adicionais para atender ao aumento da demanda.

O Metrô-DF também ampliará o funcionamento: sábado, segunda e terça-feira, das 5h30 à 1h e domingo, das 7h à 1h. Até às 23h30, todas as estações estarão abertas para embarque e desembarque. Após esse horário, apenas a estação Central permitirá embarque, enquanto as demais funcionarão exclusivamente para desembarque.

Trânsito

O Eixão do Lazer funcionará até a terça-feira (4/3), das 6h às 18h. Durante esse período, o Eixo Rodoviário de Brasília (DF-002) será fechado para veículos e liberado para pedestres.

O Departamento de Trânsito do DF (Detran-DF) não terá atendimento presencial nesta segunda (3/3) e na terça (4/3), retomando o funcionamento na quarta-feira (5/3), às 14h. Os serviços online continuarão disponíveis pelo Detran Digital e Portal de Serviços.

Segurança pública

Polícia Militar (PMDF) e Corpo de Bombeiros (CBMDF): atendimento 24h, com acionamento pelos números 190 e 193. Polícia Civil (PCDF): todas as delegacias funcionarão 24h, incluindo as Delegacias de Atendimento à Mulher (Deam I e II) e as Delegacias da Criança e do Adolescente (DCA I e II). Defesa Civil: regime de plantão, com acionamento pelos telefones 193 ou 199. Os flagrantes serão registrados nas seguintes delegacias: 1ª DP, 5ª DP, 6ª DP, 12ª DP, 13ª DP, 15ª DP, 16ª DP, 18ª DP, 20ª DP, 21ª DP, 24ª DP, 26ª DP, 27ª DP, 30ª DP e 33ª DP.

Saúde

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) terá ambulâncias e motolâncias posicionadas estrategicamente na Esplanada dos Ministérios para suporte aos blocos. O atendimento pelo 192 funcionará normalmente.

No Hospital Regional da Asa Norte (Hran) estão disponíveis: referência para clínica médica, cirurgia geral, queimados e odontologia de urgência. O Hospital de Base (HBDF) segue com atendimento a politraumas e traumas cranioencefálicos.

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) seguem abertas 24h, assim como os Centros de Atenção Psicossocial (Caps). Emergências psiquiátricas serão atendidas no Hospital São Vicente de Paulo (HSVP) e no HBDF.

Algumas UBSs funcionarão no sábado (1º/3) com vacinas do calendário de rotina, dengue e covid-19. A lista completa está disponível no site da Secretaria de Saúde (SES-DF).

O Hran manterá atendimento odontológico 24h. Haverá atendimento no Hospital Regional de Taguatinga (HRT) no sábado (1º/3) e domingo (2), das 7h às 19h. No Hospital Regional do Gama (HRG), os horários são Sábado (1º/3) das 13h às 19h; Domingo (2/3) das 7h às 19h e Terça-feira (4/3) das 19h à 1h.

As farmácias de Alto Custo funcionam no sábado (1º/3) das 7h às 12h e retomam atendimento na quarta (5/3), às 14h.

Assistência social

Os restaurantes comunitários funcionarão normalmente. A Casa da Mulher Brasileira e a Casa Abrigo seguem com atendimento 24h. Os Centros Especializados de Atendimento às Mulheres (Ceams) e o Espaço Acolher retomam funcionamento na quarta-feira (5/3), às 13h. Os Centros de Referência de Assistência Social (Cras), Centros Pop e Creas estarão fechados no feriado, reabrindo na quarta-feira (5/3), às 14h.

Justiça e Cidadania

A Defensoria Pública (DPDF) não terá expediente nos núcleos de assistência jurídica até quarta-feira (5/3), quando reabre às 14h. O Núcleo de Assistência Jurídica do Plantão funcionará 24h. Os serviços da Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus-DF), como o Conselho Tutelar e o Centro Integrado 18 de Maio, não terão atendimento presencial. Demandas urgentes podem ser registradas pelos telefones 125 e (61) 98314-0636. As unidades do Na Hora e Procon permanecerão fechadas até terça-feira (4/3), retomando o atendimento na quarta-feira (5/3), às 14h.

Água e energia

A Caesb não terá atendimento presencial na segunda (3/3), terça (4/3) e quarta-feira (5/3) até as 14h. Serviços podem ser solicitados pelo telefone 115, WhatsApp (61) 3029-8115 ou aplicativo. As lojas da Neoenergia Brasília também estarão fechadas na segunda (3/3) e terça (4/3), reabrindo na quarta-feira (5/3), às 12h.

Trabalho e limpeza urbana

As agências do trabalhador não funcionarão no feriado e retomam as atividades na quarta-feira (5/3), às 14h. A coleta de lixo seguirá normalmente, com exceção do domingo (2/3), quando apenas serviços essenciais funcionarão. A Unidade de Recebimento de Entulho (URE), o Aterro Sanitário de Brasília (ASB), os lotes de coleta e limpeza urbana, as usinas da Ceilândia e da Sul, as instalações de recuperação de recicláveis (IRRs) e os papa-entulhos (PEVs) estarão em operação. No entanto, apenas os lotes de coleta e limpeza urbana manterão o regime de plantão no domingo.

Unidades da Diretoria de Limpeza Urbana seguirão um esquema diferenciado. Na segunda (3/3) e terça-feira (4/3), o funcionamento será em regime de plantão. Na quarta-feira (5/3), as atividades retornam ao funcionamento normal.

Lazer

O Zoológico abre das 8h30 às 17h. O Mirante da Torre de TV terá o funcionamento normal, das 9h às 18h45. O Planetário de Brasília abrirá na terça e na quarta, das 7h30 às 19h.

Cultura

– Biblioteca Nacional de Brasília: fechado de sábado a terça-feira. Reabre na quarta-feira, a partir das 14h.

– Centro Cultural 3 Poderes: fechado de sábado a terça-feira. Reabre na quarta-feira, a partir das 14h.

– Centro de Dança: fechado segunda e terça-feira. Reabre na quarta-feira, das 14h até 22h.

– Cine Brasília: fechado na segunda e na terça. Reabre na quarta, com a Mostra do Oscar.

– Complexo Cultural Samambaia: funcionamento normal.

– Complexo Cultural de Planaltina: Abre apenas no domingo, com uma palestra para mulheres e uma oficina de dança.

– Espaço Renato Russo: fechado de sábado a terça-feira. Reabre na quarta-feira, a partir das 14h.

– Eixo Cultural Ibero-americano: programação de Carnaval com o Território Carnavalesco no sábado, de 9h às 22h, e de domingo a terça-feira, de 15h às 22h.

– Museu Nacional da República: fechado de sábado a terça-feira. Reabre na quarta-feira, a partir das 14h.

– Memorial dos Povos Indígenas: fechado de sábado a terça-feira. Reabre na quarta-feira, das 14h às 17h.

– Museu da Memória Candanga: fechado de sábado a terça-feira. Reabre na quarta-feira, das 14h às 17h.

– Museu do Catetinho: fechado de sábado a terça-feira. Reabre na quarta-feira, das 14h às 17h.

– Teatro Nacional: fechado durante todo o Carnaval. Reabre na quinta-feira.

Parques

Todas as unidades de conservação (UCs) administradas pelo Instituto Brasília Ambiental funcionarão normalmente entre os dias 1º a 5 de março.