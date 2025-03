Pavor! Homem invade apartamento no Cruzeiro e se esconde debaixo da cama; vídeo

O invasor chegou a segurar o braço da mulher que o flagrou e ordenou que ficasse calada. No entanto, ela conseguiu se desvencilhar e se trancar no banheiro - (crédito: Material cedido à imprensa )

Um homem de 39 anos invadiu, na madrugada desta terça-feira (4/3), por volta de 1h20, um apartamento no Cruzeiro Novo. Três mulheres, moradoras da residência, notaram algo estranho ao chegar em casa. Uma delas decidiu, então, olhar embaixo da cama, usando a lanterna de um celular, momento em que foi surpreendida com a presença do invasor. As amigas que estavam mais distantes conseguiram fugir imediatamente, a terceira, porém, chegou a ter o braço segurado pelo homem, mas escapou e se trancou em um banheiro.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Quando a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) chegou ao local, o homem já havia fugido. As mulheres que o viram e a pessoa que acionou a PMDF repassaram aos policiais as características físicas e das vestimentas que ele usava no momento em que foi visto dentro do apartamento. A partir daí, o patrulhamento foi intensificado nas imediações, mas o suspeito não foi localizado.

Pouco depois do ocorrido, um vigilante de uma escola ligou para o 190, informando que um homem havia invadido a instituição e permanecia ali. Outra equipe do 7º Batalhão foi até o local e o encontrou em cima do telhado, tentando se esconder.

Ao visualizar os militares, o homem não ofereceu resistência e desceu para a abordagem. A PMDF informou que durante a revista e entrevista, os policiais verificaram que ele estava com o joelho ralado e que se tratava do homem que havia invadido o apartamento das mulheres. O homem foi preso e levado para a 5ª Delegacia de Polícia (DP), localizada na região central de Brasília.

O Correio apurou, com fontes policiais, que o homem foi levado à DP, mas acabou liberado após assinar um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por violação de residência. O fato deve ser apurado, mas o indivíduo aguardará em liberdade.

Veja a ação: