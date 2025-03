Vídeo: adolescentes são atropelados por jet-ski em alta velocidade

Dois adolescentes que navegavam numa pequena embarcação no Lago Paranoá foram atropelados por um jet-ski desgovernado e em alta velocidade. O acidente ocorreu no dia 23 de fevereiro e foi registrado por câmeras de seguranças instaladas nas proximidades da área. As imagens que mostram o atropelamento, porém, foram divulgadas somente na tarde dessa segunda-feira (3/3).

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), as equipes da corporação foram acionadas e deram atendimento a um menino de 12 anos, que apresentava um ferimento, sem gravidade, na cabeça. No entanto, o adolescente foi levado pelos responsáveis para uma unidade de saúde particular. O Corpo de Bombeiros não soube dar informações sobre o estado de saúde do segundo adolescente, destacando que prestou atendimento a uma vítima, somente.

O vídeo do acidente passou a viralizar após ser publicado nas redes sociais pela Associação Brasiliense de Kitesurfe (Abrakite). A filmagem mostra que, por volta das 17h20 daquele dia, os meninos navegavam tranquilamente quando, de repente, são surpreendidos pelo jet-ski em alta velocidade. As identidades das vítimas e do condutor da moto aquática ainda são desconhecidas.

Na publicação, a Abrkite escreveu que o acidente levanta um alerta urgente sobre a necessidade de mais responsabilidade e prudência na condução de embarcações motorizadas. "Dois pré-adolescentes que estavam próximos à costa em uma bicicleta aquática dupla, com 4,7m de comprimento por 1,32 de largura, foram atingidos por um jet-ski em altíssima velocidade. Um deles sofreu um corte na cabeça e precisou levar pontos, enquanto o outro conseguiu se esquivar no último momento."

No texto, a associação afirmou que as imagens do acidente mostram que o condutor da moto aquática teve tempo e visibilidade suficientes para evitar a colisão, mas, ainda assim, seguiu em direção aos jovens, causando o impacto. "O pai de um deles, que estava próximo em outro jet-ski, assistiu à cena sem acreditar na imprudência do piloto."

A Abrakite destacou que o objetivo de divulgar o vídeo não é incitar revolta, mas conscientizar a comunidade náutica sobre os riscos de manobras irresponsáveis. "O Lago Paranoá é um espaço compartilhado por banhistas, esportistas e embarcações, e a segurança de todos deve ser prioridade.

Acidentes como esse poderiam ter consequências ainda mais graves. Por isso, é fundamental que os condutores de motos aquáticas e outras embarcações respeitem as normas de navegação e evitem atitudes que coloquem vidas em risco", disse.

A associação lembrou, ainda, que, segundo a Marinha, a velocidade máxima permitida é de três nós (5,556km/h) no espaço de até 200m da margem. "O bom-senso também exige atenção redobrada, em qualquer ponto do lago, quando atingidas velocidades altas. A conscientização é essencial para evitar tragédias. Que este caso sirva de alerta para que atitudes imprudentes não se repitam."

Veja o momento do acidente