BBB25: Thamiris pode ter tido relação sexual durante ficada com João

A ficada entre João Gabriel e Thamiris continua repercutindo dentro e fora da casa. Enquanto revelava para Vitória Strada que beijou o irmão gêmeo de João Pedro, a sister deu a entender que os pombinhos foram além do beijo na boca.

Após expor a situação para Gracyanne Barbosa e para a atriz, Thamiris contou mais detalhes. Sem completar a frase, a sister comentou que os dois estariam sem roupa através de gestos não compreendidos por Strada.

Vale ressaltar que a trancista vem investindo no sertanejo desde as primeiras semanas do programa. Durante a festa do líder, na última quarta-feira (5), tanto o sertanejo quanto Thamiris exageraram na bebida e foram parar debaixo do edredom.

Na ocasião, a movimentação foi tanta que Gracyanne Barbosa chegou a comentar que viu tudo o que estava rolando. No entanto, a musa esperou o momento certo para opinar. Momentos antes, João Gabriel celebrou a volta triunfal do irmão após ser barrado da festa por Vitória Strada. O sertanejo completou a dinâmica do "Barrado no Baile" e conseguiu voltar para a festa da atriz.

João Gabriel revela que vive relação não definida fora da casa

Dias atrás, o participante em conversa com os demais confinados revelou que vivia um relacionamento não definido com uma pessoa fora da casa. "Estou com ela. Fica eu e ela. Sério. Demorei cinco anos para conquistá-la, mas não namoramos oficialmente. Quero nem falar o nome dela, aqui", contou.