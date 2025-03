Policial militar esquece arma carregada em banheiro de shopping em Taguatinga

Um revólver de uso particular de um policial militar foi encontrado dentro do banheiro do JK Shopping, em Taguatinga, no domingo (9/3). O armamento, que continha 10 munições, foi localizado por um cliente, que acionou um funcionário da equipe de limpeza.

Segundo o shopping, a equipe de segurança foi informada e, seguindo os protocolos, notificou a Polícia Militar, que encaminhou a arma à delegacia para registro da ocorrência. A PMDF informou que a arma foi enviado à Corregedoria da corporação, onde foram abertos procedimentos administrativos para apurar o caso. Caso seja constatada negligência, o policial poderá ser punido administrativamente.

Em nota, o JK Shopping reforçou seu compromisso com a segurança dos clientes e colaboradores e afirmou estar colaborando com as autoridades. A PMDF afirma que as investigações seguem em andamento e que o fato está sendo apurado.