Icesp oferece tratamento bucal a idosos e pessoas com necessidades especiais

O Centro Universitário Icesp vai oferecer tratamento bucal gratuito para idosos e pessoas com necessidades especiais. A iniciativa tem o propósito de prevenir, diagnosticar e cuidar dos problemas bucais, incluindo serviços completos, com exceção de implante ou cirurgia oral maior. Os atendimentos começam a partir de 3 de abril, no Centro Universitário Icesp do Areal/ Águas Claras, QS 5 Rua 300, Bloco C. Os formulários para agendamentos podem ser preenchidos neste link.

O atendimento será disponibilizado às quintas-feiras, das 8 às 11h40, e sextas-feiras, das 19h30 às 21h40min. Os pacientes serão atendidos por professores e alunos do curso de odontologia da instituição. São 20 alunos prestando serviço em dupla nos consultórios, sendo acompanhados por duas a três professoras pós-graduadas há mais de cinco anos e que tenham trabalhado em clínicas de odontopediatria.

O projeto inclusivo faz parte da disciplina obrigatória Clínica de Odontogeriatria e pacientes com necessidades especiais. Segundo Mônica Macau, cirurgiã-dentista e professora da instituição, os alunos adquiriram experiência com outras atividades e estão aptos para encarar um novo desafio. “Antes de entrar nesta clínica, alguns já fizeram atendimento em crianças com TEA e TDAH, assim como alguns idosos. O que diferencia é que estarão atendendo com mais propriedade”, enfatizou.

Serviços e preparo

Os pacientes podem ser atendidos em procedimentos preventivos e restauradores, como profilaxia, restaurações (dentística), tratamento de canal (endodontia), raspagens supra e subgengival (periodontia). Também estão incluídas cirurgia oral menor e prótese (totais e parciais), além de exames bucais para diagnóstico de lesões. Caso seja necessário, crianças serão encaminhadas para tratamento ortodôntico na própria faculdade

O Icesp, instituição privada com fins lucrativos, realiza diversas visitas para que os alunos tenham a experiência necessária e aprimorem suas habilidades para atender os pacientes que virão. Na próxima semana, para encerrar a preparação, irão à uma escola que atende de adolescentes a adultos com deficiências neuro-cognitivas-motoras, em Taguatinga.

Caracterização dos pacientes

Além de idosos, serão atendidos os pacientes com os seguintes diagnósticos: Transtorno do Espectro Autista (TEA), Discrasias Sanguíneas e Distúrbios na Coagulação do Sangue, Doenças do Sistema Cardiovascular e Endócrino, Paralisia cerebral, Síndromes (Down, do Zika dentre outras), Deficiência Intelectual, D.de Alzheimer e outras Demências e Alterações cognitivo-motoras.

*Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado