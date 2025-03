Ambulância tomba após bater em carro e deixa cinco feridos, em Ceilândia

Uma ambulância da UTI Vida tombou após bater em um Fiat Pálio na Avenida Hélio Prates, no centro de Ceilândia, deixando cinco pessoas feridas na madrugada desta quarta-feira (12/3). Segundo os bombeiros, a ambulância transportava um paciente idoso, identificado como F. A. C., de 80 anos, que sofre de doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). Ele foi socorrido desorientado, com dificuldade respiratória e um corte profundo na cabeça, porém consciente. Ele foi encaminhado ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC).

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência às 00h20, mobilizando três viaturas para o resgate. O acidente ocorreu em frente à loja Polyelle. A acompanhante do paciente, J. L. C. M., de 57 anos, também se feriu com o acidente. Ela foi resgatada consciente e orientada, com fratura nas costelas e dores no tórax.

Os três enfermeiros que estavam na ambulância também sofreram ferimentos e foram transportados por outra UTI Vida para uma unidade de saúde não informada. O motorista do Fiat Pálio, um homem de 64 anos, não se feriu após a colisão.

A dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF). A Polícia Militar do DF (PMDF) assumiu a responsabilidade pelo local e a via precisou ser interditada para o atendimento da ocorrência.

Em nota, o Detran-DF informou que, segundo a equipe que atendeu a ocorrência, a van envolvida no sinistro é de categoria particular e estava com os pneus em mau estado de conservação. Além disso, o motorista foi autuado em razão da CNH está vencida há mais de 30 dias. O outro veículo envolvido no sinistro foi removido ao depósito do Detran-DF por falta de licenciamento.