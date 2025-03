Veja quem é o homem preso por arremessar um gato pela janela

As novas denúncias indicam que ele jogou um gato pela janela, envenenou outro pet e abandonou os corpos dos animais em um terreno baldio - (crédito: Reprodução)

Pela segunda vez em menos de um mês, Johnson Santos Rodrigues, 57 anos, foi preso em flagrante por maus-tratos contra animais. A prisão ocorreu nesta quarta-feira (12/3) após denúncias que levaram investigadores da 26ª Delegacia de Polícia, Samambaia Norte, até sua residência, onde foram encontradas evidências de negligência e crueldade contra três cachorros.

Johnson já havia sido detido no dia 22 de fevereiro pelo mesmo crime, mas foi solto na audiência de custódia sob a condição de usar tornozeleira eletrônica e de não manter animais sob sua guarda. No entanto, ele descumpriu ambas as determinações. Ele cortou o dispositivo de monitoramento e adquiriu três cães, ignorando a proibição judicial.

As novas denúncias contra ele indicam que, além da reincidência, o agressor jogou um gato pela janela, envenenou outro pet e abandonou os corpos dos animais em um terreno baldio. Em sua residência, os policiais encontraram os três cachorros em condições hostis, sem alimentação adequada e sem qualquer tipo de cuidado veterinário.

Além dos maus-tratos contra animais, Johnson possui um histórico criminal que inclui violência doméstica, furto e outros delitos relacionados à crueldade contra bichos. Ele próprio admitiu ter perdido o emprego anterior após ser preso em flagrante por agredir a esposa.

Em depoimento à polícia, ele negou ter matado os animais e alegou que os bichos foram arremessados da janela por um vizinho, que teria acesso ao seu apartamento. Sobre o gato envenenado, Johnson afirmou que o animal, chamado Sombra, morreu dentro do forro do sofá após supostamente ser assassinado pelo mesmo vizinho.

Já sobre o descumprimento da ordem judicial de não possuir mais animais, o homem alegou que, após perder três gatos, procurou um novo pet e encontrou um anúncio no Instagram de um pet shop na Ceilândia. Segundo ele, a loja havia divulgado três cães para adoção, e ele decidiu ficar com um deles.

*Estagiária sob a supervisão de Patrick Selvatti

