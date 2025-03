Pacientes do Hospital da Criança verão jogo da Seleção Brasileira no DF

Trinta crianças em tratamento no Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB) viverão uma experiência inesquecível daqui há alguns dias: assistirão ao jogo da Seleção Brasileira contra a Colombia, e entrarão em campo ao lado dos jogadores no próximo dia 20 de março, no Estádio Mané Garrincha. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (13/3) pela primeira-dama do Distrito Federal, Mayara Noronha ao lado do governador, Ibaneis Rocha, durante uma visita ao HCB.

O chefe do Buriti esteve presente na entrega dos convites e enfatizou a importância do gesto e o impacto que terá na vida das crianças. "Queremos trazer um pouco mais de alegria para essas crianças que passam por tratamento. Para a gente que vive no governo, que é uma coisa dura, não é uma coisa fácil, é um momento de humanização para nós também. Estou muito feliz, muito satisfeito", afirmou. Ele também destacou a parceria com a CBF e o presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, que possibilitou o encontro entre os pequenos e os jogadores. "Nada é mais emocionante do que ver a alegria dessas crianças em um momento tão especial. Tenho certeza de que o dia 20 será inesquecível para elas", completou.

Surpresa

Os pequenos receberam a notícia com bastante entusiasmo e alegria. Como o pequeno Arthur Ávila Évora, de 7 anos, que mal conseguiu dormir nos últimos dias. A cada jogo que assistia na televisão, vinha a mesma pergunta: "Pai, o jogo é hoje?". Mas a tão esperada resposta pelo torcedor mirim ainda era "Não, filho. É dia 20". Agora, ele sabe que falta pouco para assistir a partida e entrar em campo com a Seleção Brasileira. "Tô animado e quero entrar com o Neymar", disse o pequeno, ao Correio.

Arthur é um dos 30 pacientes do Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB) que foram surpreendidos com a notícia de que assistirão a partida válida para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Segundo o pai de Arthur, Leonardo Évora, 43, militar da Marinha, essa é uma oportunidade que vai além do futebol. "Vai ser a primeira vez que ele vai ao estádio e vai ter o privilégio de assistir logo de cara o jogo do Brasil. Sou muito grato porque esse hospital sempre foi uma benção na vida dele, nas nossas vidas. Vê o nosso filho evoluir, crescer, não tem preço", contou emocionado.

Desde os dois anos de idade, o pequeno apresentava problemas de saúde sem diagnóstico preciso. "Ele fazia muitas fezes com sangue, e ninguém descobria o que era. Nós morávamos em Macapá, no Amapá, e lá não conseguimos um diagnóstico. Quando fui transferido para Brasília por conta do meu trabalho, a situação dele piorou bastante", relembra Leonardo. Somente após uma internação emergencial é que os médicos do HCB identificaram que ele tinha retoculite ulcerativa e iniciaram o tratamento. "A doutora Renata diagnosticou e trouxe ele pra cá. E desde então, tem sido uma bênção. Hoje ele está muito melhor", conta o pai.

A primeira-dama do Distrito Federal, Mayara Noronha, destacou o impacto dessa ação. "Essa junção entre a nossa Seleção Brasileira e essas crianças, que são verdadeiros vencedores, passa uma mensagem muito forte para o povo brasileiro. A alegria e a esperança fazem parte da cura", declarou. Além do convite para o jogo, os pequenos também receberam kits exclusivos com medalhas, garrafinhas e uma camisa estampada: "Os guerreiros do HCB".

Vitória



Para Rafael Barcelos, 7 anos, e a família o mês de março terá um significado especial. Ele encerrou o tratamento contra um câncer cerebral na última semana e a mãe, Flávia Lara Barcelos, 43, vê no evento um momento de celebração. "Estamos muito animados porque iremos comemorar o fim do tratamento dele. Além disso, é a primeira vez que o Rafael vai no estádio de futebol", conta a mãe.

Ao lado da mãe e do pai, Paulo Henrique Gonçalves, 39, Rafael não escondia a animação. Torcedor do Flamengo e do Barcelona, ele tem um nome certo para encontrar em campo: "Rafinha!", responde rapidamente. Para o pai, o momento representa mais do que um jogo de futebol. "Até então, a gente não podia levá-lo ao estádio por causa do tratamento. Agora, ele vai pela primeira vez, e logo num jogo da Seleção. Só alegria", declarou entusiasmado.

Impacto

A diretora executiva do HCB, Valdenize Tiziani, ressaltou que momentos como esse fazem parte do processo de recuperação dos pacientes. "As crianças atendidas pelo Hospital da Criança passam por tratamentos prolongados, muitas vezes dolorosos. Então, proporcionar uma vivência de muita alegria e emoção faz uma diferença enorme na vida delas. Sabemos que a felicidade também ajuda a curar", afirmou.

O secretário de Saúde do DF, Juracy Cavalcante, reforçou esse impacto. "Esse hospital tem um papel social e de saúde fundamental. Proporcionar essa experiência para essas crianças é algo fantástico. Com certeza, elas voltarão mais motivadas ao tratamento, e isso agrega muito à humanização do atendimento", destacou.