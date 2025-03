Serviços recuam 8,7% em janeiro no DF na comparação com dezembro

Atividades turísticas apresentaram alta de 0,6% comparado com janeiro do ano passado, mas recuo em relação a dezembro - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Os dados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgados ontem pelo IBGE, acendem o sinal de alerta em uma área importante da capital federal. Em janeiro, o volume de serviços teve uma redução de 8,7% em comparação com dezembro, na série de ajuste sazonal.

Assim, segundo o IBGE, o DF se encontra 2,9% abaixo do nível de fevereiro de 2020 (pré-pandemia). Em nível nacional, a queda do setor ficou em 0,2% frente a dezembro.

Na série sem ajuste sazonal, no confronto contra janeiro de 2024, houve queda de 2,6% no volume de serviços no Distrito Federal. Na variação acumulada nos últimos 12 meses, frente aos 12 meses imediatamente anteriores, o volume de serviços fechou em alta de 4,9% na capital federal.

Dois dos cinco grupos pesquisados pelo IBGE, por sua vez, apresentaram melhor desempenho em janeiro na comparação com o mesmo mês de 2024. Serviços profissionais, administrativos e complementares tiveram um crescimento de 3,1%, em alta pelo 10º mês consecutivo. Já serviços de informação e comunicação tiveram um incremento de 2,9% — são oito meses seguidos com desempenho positivo.

Panorama

Aspectos positivos

O volume de serviços no DF acumula alta de 4,9% nos últimos 12 meses em comparação com os 12 meses anteriores;

A receita nominal de serviços cresceu 1,9% em comparação a janeiro de 2024;.

Serviços profissionais, administrativos e complementares e serviços de informação e comunicação seguem em alta;

Atividades turísticas apresentaram alta de 0,6% comparado ao mesmo mês do ano anterior.

Aspectos negativos

O volume de serviços no DF caiu 8,7% em janeiro de 2025, frente a dezembro de 2024;

O setor de serviços está 2,9% abaixo do nível pré-pandemia;

A receita nominal de serviços caiu 3,7% em janeiro, frente a dezembro de 2024;

Atividades turísticas apresentaram redução de 6,3% frente ao mês anterior;

Transportes, outros serviços e serviços prestados às famílias registraram quedas.

Bengalas inteligentes

A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) está com uma consulta pública aberta para o edital do concurso de inovação "Bengalas Inteligentes". Até quarta-feira da semana que vem, críticas e sugestões poderão ser inseridas no formulário destinado à participação da sociedade.

O concurso vai selecionar, avaliar e premiar soluções inovadoras que ampliem a segurança e a autonomia de pessoas com deficiência visual. A ideia é reconhecer protótipos de bengalas ou dispositivos acopláveis capazes de antecipar obstáculos acima da linha da cintura do usuário. Ao total, serão distribuídos R$ 2,8 milhões em prêmios para as melhores soluções.

"Inédito no Brasil, o Bengalas Inteligentes é o primeiro desafio de inovação em tecnologias assistivas, tem um público bastante específico e, consequentemente, requererá expertise e estratégias bem estruturadas e direcionadas. Nesse sentido, resolvemos realizar a consulta pública para ouvir o ecossistema, incluindo os próprios usuários de bengalas e os potenciais participantes do concurso", explica a analista de Produtividade e Inovação da ABDI e gestora do concurso, Bruna de Castro.

Fecomércio-DF em Portugal

O presidente do Sistema Fecomércio-DF, José Aparecido Freire, e o diretor do Sesc-DF, Valcides de Araújo, cruzaram o Oceano Atlântico para marcar presença na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL).

O evento, realizado desde 1989, vai até domingo e reúne 1,5 mil expositores. A comitiva do Distrito Federal contempla ainda a Secretaria de Turismo (Setur-DF), parceira do Senac-DF no Café Escola Casa de Chá, na Praça dos Três Poderes. Representantes do Brasília e Região Convention & Visitors Bureau e da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABDIH) completam o time.

"É uma honra para nós poder participar deste evento e divulgar nossas ações, nossa infraestrutura e nossa cultura para o mundo inteiro. O que vemos aqui é a união de entidades focadas no fortalecimento do turismo da nossa capital", afirmou José Aparecido Freire.

Além do grupo brasiliense, o presidente do Sistema Fecomércio-DF se reuniu com os presidentes das Fecomércios do Rio Grande do Norte, Marcelo Queiroz; Pernambuco, Bernardo Peixoto; e Paraíba, José Marconi Medeiros.

Marcelo Queiroz, presidente da Fecomércio do RN; José Aparecido Freire, do DF; e Valcides de Araújo, diretor do Sesc-DF (foto: Divulgação)

Estágio no TJ

Termina hoje o prazo de inscrição e realização das provas on-line do processo seletivo para preenchimento de vagas de estágio remunerado e formação de cadastro de reserva do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT).

A seleção é realizada em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE). As inscrições e as provas podem ser realizadas no site www.ciee.org.br. Após a inscrição, o candidato estará apto a iniciar a prova on-line, por meio do login e da senha cadastrados no site do CIEE. Há oportunidades para estudantes da rede pública e privada nos ensinos médio, técnico e superior.

O valor da bolsa-auxílio é de R$ 570 para estagiários de nível médio e técnico, e de R$ 900, para os de nível superior, além do auxílio-transporte, de R$ 286 por mês de estágio efetivo em atividade presencial.