Estudante é flagrado com arma de foto falsa em escola da Asa Sul

Um adolescente foi apreendido com uma arma de fogo falsa, em uma escola pública da Asa Sul, nesta quinta-feira (13/2). A vice-direção da instituição acionou a polícia após suspeitar que um aluno estivesse portando uma arma de fogo dentro dao colégio.

No local, a polícia realizou uma busca pessoal no aluno, com a supervisão da direção da escola. Durante a busca, os policiais encontraram um simulacro de arma de fogo escondido na cintura do estudante.

O jovem foi encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) da Asa Norte para o registro da ocorrência.