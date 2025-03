Adolescente que roubou comércio e moto é apreendido no Guará

No m0omento em que foi avistado pelos policiais, o adolescente conduzia uma carroça e portava um facão - (crédito: Maurenilson Freire/CB/D.A Press; )

Um adolescente investigado por cometer vários assaltos, roubar um comércio e furtar uma motocicleta, na região do Guará II, foi apreendido pela Polícia Militar o Distrito Federal (PMDF) na noite desse sábado (1//3).

Segundo os policiais, havia um mandado de busca e apreensão expedido para o menor. Ele foi avistado conduzindo uma carroça e portando um facão, nesse sábado, durante um patrulhamento na Avenida do Contorno.

Ao identificar o adolescente, a equipe o reconheceu como sendo o autor de diversos assaltos ocorridos na área do Guará. Em contato com a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), a guarnição confirmou que havia um mandado de busca e apreensão em aberto contra ele, referente a um assalto ocorrido na região há alguns meses.

O menor foi reconhecido, ainda, como sendo o autor de um furto a comércio na QE 34 do Guará II, mesmo local onde também furtou uma motocicleta. Ele foi encaminhado à DCA da Asa Norte, onde ficou apreendido e foi incluído na investigação do furto ao comércio e moto.